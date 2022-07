"Ocean Viking" darf mit 306 Menschen auf Sizilien landen

Fast 30.000 Migranten sind nach Seefahrten über das Mittelmeer 2022 in Italien eingetroffen

Das Rettungsschiff "Ocean Viking" der Hilfsorganisation SOS Méditerrannée darf mit insgesamt 306 Geretteten auf Sizilien landen. Die italienischen Behörden wiesen dem Rettungsschiff Pozzallo als Landehafen zu. An Bord befinden sich 87 nicht begleitete Minderjährige. Inzwischen sind 180 Migranten auf Lampedusa eingetroffen. Sie trafen an Bord mehrerer Holzboote ein. Im Flüchtlingslager der Insel befinden sich derzeit circa 1.000 Personen.

29.369 Migranten sind seit Anfang 2022 nach Seefahrten über das Mittelmeer in Italien eingetroffen, im Vergleichszeitraum 2021 waren es 21.739 gewesen, teilte das Innenministerium in Rom am Mittwoch mit.

Mehrere Hilfsorganisationen werfen Italiens Behörden vor, den Rettungsschiffen die Häfen absichtlich erst mit großer Verzögerung zuzuweisen, um so Migranten von der gefährlichen Überquerung des Mittelmeers von Nordafrika in Richtung Europa abzuhalten. Die Internationale Organisation für Migration (IOM) schätzt die Zahl der Toten und Vermissten auf der Route allein für das vergangene Jahr auf 1553.

(APA)