Hohe Spritpreise: Grüne diskutieren Abschöpfung von Übergewinnen

Die stark gestiegenen Margen der Ölkonzerne bei den Spritpreisen sorgen für Diskussionen in der Koalition. Die Grünen überlegen sogar eine Gewinnabschöpfung, realistischer ist ein strengeres Kartellrecht.

Wien. Es ist nicht untypisch für Werner Kogler. Der Vizekanzler und Grünen-Chef spricht gern verklausuliert in Schachtelsätzen, wenn es um kritische Themen geht. Bezüglich der Gewinne, die die Ölkonzerne derzeit in Österreich dank der hohen Spritpreise machen, hörte sich das in einem ORF-Interview so an: „Der Möglichkeitsraum geht natürlich von steuerlichen Maßnahmen, was hier offenkundige Übergewinne betrifft, bis hin zur Verschärfung des Kartellrechts.“

Parteifreunde deutschen diese Aussage im Gespräch mit der „Presse“ so ein: Eine Möglichkeit sei, Teile der Gewinne der Konzerne mit einer Sondersteuer abzuschöpfen.