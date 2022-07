Und dann die Außerirdischen

In der großen Tradition des britischen Post-Punk stehen Yard Act, gegründet 2019 in Leeds, doch sie klingen kaum nach Vintage. „The Overload“ heißt ihr erstes Album.

Yard Act feat. Elton John: „100% Endurance“. Wer bisher noch Ressentiments gegen Elton John hegte (etwa wegen fader Hits), muss spätestens jetzt zugeben: Der Mann ist grundsympathisch. Als Weltstar mit einer jungen Band zusammenzuarbeiten und „nur“ cool Klavier zu spielen und die zweite Stimme zu sprechen: Das ist britisches Understatement. Und passt gut zu diesem Song, in dem Yard-Act-Sänger James Smith auf den Furor verzichtet, auf den er sich so gut versteht, und sich im gemächlichen Tempo einer Anti-Idylle widmet. Er beginnt mit morgendlichem Kater und Filmriss („Whose sofa was this? What did we do last night?“) und steigert sich in die Vision von extraterrestrischen Lebewesen. Die freilich genauso desorientiert sind wie er. Und überhaupt ist alles schon passiert, und die Zeit ist eine Illusion . . . „It's hippie bullshit but it's true“, kommentiert Smith selbst. Es bleibt vage Zuversicht und ein verklärtes Streicher-Nachspiel. Kluges Stück.

