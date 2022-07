Nachwuchs bei den Kardashians

Das zweite gemeinsame Kind von Khloe Kardashian und ihrem Ex-Freund Tristan Thompson wird von einer Leihmutter ausgetragen.

Reality-TV-Star Khloe Kardashian wird angeblich schon bald Mutter eines zweiten Kindes sein. Das berichteten US-Medien unter Berufung auf das Sprecherteam der 38-Jährigen. Das zweite gemeinsame Kind von Kardashian und ihrem Ex-Freund Tristan Thompson werde von einer Leihmutter ausgetragen, berichtete der Sender CNN. Kardashian und der Basketball-Profi, die sich Ende letzten Jahres getrennt hatten, sind bereits Eltern der vierjährigen Tochter True.

"Wir können bestätigen, dass True ein Geschwisterchen haben wird, das im November gezeugt wurde", hieß es in einer von den Medien zitierten Mitteilung des Sprecherteams. Kardashian sei der Leihmutter "unglaublich dankbar". Ihr erstes Kind hatte die jüngere Schwester von Kim Kardashian selbst zur Welt gebracht.

Thompson hat zudem zwei kleine Söhne aus anderen Beziehungen. Sein jüngster Sohn wurde im Dezember 2021 geboren. Kardashian und der Sportler hatten seit 2016 eine turbulente Romanze mit mehreren Trennungen. In der Reality-TV-Senung „Keeping Up with the Kardashians“ wurde der Kinderwunsch von Kardashian und IVF-Behandlungen (In-Vitro-Fertilisation) immer wieder thematisiert.

(APA/red)