The Resort: größer, kräftiger, Scheiblhofer

Markant an einem unvermuteten Standort: Scheiblhofers neues Wein-Wellness-Hotel The Resort in Andau im Seewinkel (ein Bau von Arkan Zeytinoglu Architects).

Wein-, Konferenz-, Spa- und Familienhotel in einem? Ja, das geht, wenn ein Winzer ein Hotel macht: Scheiblhofers neues „Resort“ in Andau.

Es gehört Mut dazu, in Krisenzeiten ein Hotel zu eröffnen. Es gehört Mut dazu, ein Hotel mit 118 Zimmern im burgenländischen Seewinkel, oder auch: hintersten Winkel, zu eröffnen. Es gehört Mut dazu, mit einem Hotel sowohl Firmenkunden als auch Familien ansprechen zu wollen und das entsprechende Angebot zu liefern. Es gehört Mut dazu, in einer ländlichen Region den progressiven Architekten Arkan Zeytinoglu (WU, Guesthouse, Aqua Dome, Glacisbeisl und viele mehr) ein Hotel planen und bauen zu lassen. So viel Mut hat in (Ost-)Österreich wohl nur einer: Erich Scheiblhofer. Und es scheint zu funktionieren. Auf jeden Fall für den Gast.

Viel Platz, um eine gute Weinauswahl zu verkosten. Monika Nguyen

Der Winzer eröffnete mit Sportfreunde Stiller und Landeshauptmann vor wenigen Wochen sein gigantisches The Resort in seiner Heimatgemeinde, Andau, und schuf das größte Hotel mit dem größten Weinkeller im Land – von privaten und diversen Warmwassereinrichtungen einmal abgesehen.

Formschön und klar

Als wäre ein Schiff der Sternenflotte gelandet, steht da nun eine moderne MS Enterprise am Ortseingang, die Bäume müssen noch wachsen, um den Blick auf den Supermarkt zu verdecken, in den wirklich formschönen und klar entworfenen Zimmern gelingt das schon sehr gut. Die Besucherin wähnt sich beim Betreten des The Resort in einer Mischung aus Kreuzfahrtschiff und kleiner Shoppingmall.

Sehr viel Platz um einzutauchen: 4000 Quadratmeter Spa-Bereich. Monika Nguyen

Wer einmal eine gute Weinauswahl verkosten will, ist hier ebenso richtig wie das Kind. Ein solch riesiger Indoorspielplatz mit dazugehörigen Kinderküchen und -werkzeugbank macht auch die Eltern glücklich. An manchen Tagen hat die Kinderbetreuung wenig zu tun, weil die Eltern nicht gehen. Dabei gäbe es Zerstreuung – genau, Wein. Und: Der Spa-Bereich mit zwei mehr als großzügig dimensionierten Pools und einer Gesamtfläche von 4000 Quadratmetern (der Name Saunawelt ist keine Untertreibung) würde auch manchen der erwähnten Thermaleinrichtungen gut anstehen. Konferenzsäle wurden auch en gros errichtet.

Firmen wie Familien

Diese seltene Kombination soll die Auslastung bringen: Werktags kommen homeoffice-geplagte Firmen mit ihren Führungskräften zur Klausur (nach zwei Jahren Pandemie gibt es einen großen Bedarf) und am Wochenende geplagte (Home-)Schooling-Paare und Familien (da gibt es immer einen großen Bedarf). Wein trinken sie fast alle.

In der Nähe findet man einen historisch bedeutsamen Grenzübergang, eine sehenswerte Moderne-Architektur-Kirchenikone und einen Badesee. Außerdem fahren im Burgenland alle ständig mit dem Rad – fast so wie in den ebenfalls flachen Niederlanden. Hinsichtlich des Personalstands bei rund 240 wurde ebenso wenig gespart wie in der Küche, der Materialaufwand ist sehenswert und geschmacklich durchaus beeindruckend. Sie lesen es schon heraus, es ist hier alles ein bisschen größer, schöner, moderner, kräftiger, fetter, Scheiblhofer. Habe ich schon erwähnt, dass es wirklich guten Wein gibt?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.07.2022)