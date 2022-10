Im Dschungel am türkisen See, im schönsten Felsen-Hotel

Das Hotel Schloss Seefels wurde für die Frühstückssekte, die Wörther-Seesitzer und Freunde opulenter Farb-Tapisserie wunderbar renoviert.

Es gibt sie, die hochsensiblen und alles entscheidenden Momente eines Hotelaufenthalts. Als da wären: der Check-in, der Zeitpunkt des Zimmerservices, vor allem aber das Frühstück. (Das Schlafen und mögliche assoziative nahe Beschäftigungen sind keine Momente, sondern idealerweise Phasen, dazu ein anderes Mal mehr.) In keinem anderen Tagesfenster sind wir so verletzlich bis anstrengend, entweder noch müde oder energiegeladen, die Welt und den Tagesplan sofort niederzureißen. Kellner wissen: So viel wie in der Früh rennen sie sonst nie, Gäste bestellen generell immer und immer wieder. Nie alles auf einmal.

In keinem anderen Tageszeitraum will man anderen Menschen so wenig nahe sein und stößt dennoch auf sie, ohne Chance, zu entkommen: genau, am Frühstücksbuffet.