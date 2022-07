Carlos Sainz (Ferrari) und Kevin Magnussen (Haas) starten am Sonntag aus den hintersten Positionen. Grund ist ein Regelverstoß beim Austausch von Komponenten an den Boliden.

Ferrari-Pilot Carlos Formel 1: Sainz und Magnussen m\u00fcssen ans Ende der Startaufstellung zur\u00fcck"}'>Sainz und Haas-Vertreter Kevin Magnussen werden den Formel-1-Grand-Prix von Frankreich vom Ende der Startaufstellung in Angriff nehmen. Bei beiden Fahrern wurden mehrere Motor-Komponenten über das erlaubte Limit hinaus getauscht, wie der Automobil-Weltverband FIA am Samstag vor dem letzten Freien Training in Le Castellet bekanntgab. Damit wurde der automatische Mechanismus mit mehreren Startplatz-Rückreihungen ausgelöst.

Der Spanier Sainz, der Trainingsschnellste vom Freitag, war vor zwei Wochen beim Großen Preis von Österreich auf dem Red Bull Ring in Spielberg wegen eines Motorschadens ausgeschieden. Dabei erlitt die Antriebseinheit massive Schäden. Im letzten Freien Training in Frankreich fuhr Weltmeister Max Verstappen im Red Bull die Bestzeit vor Sainz und dessen Ferrari-Kompagnon Charles Leclerc, der das Rennen in Spielberg gewonnen hatte.

Auf dem Circuit Paul Ricard gibt es mehrere Überholmöglichkeiten. Daher haben Sainz und Magnussen auch von den hinteren Startplätzen aus keine schlechten Chancen, WM-Punkte zu holen.

(APA)