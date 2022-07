Güssing im Südburgenland: "Wir haben stark davon profitiert"

Das burgenländische Güssing war einst Vorreiter in puncto Energieautarkie, die umliegenden Gemeinden haben aufgeholt.

Bernhard Deutsch kann sich noch erinnern, als er und seine Kollegen von Haus zu Haus gehen und Überzeugungsarbeit leisten mussten. „Damals war es nicht so leicht, die Leute von der bequemen und billigen Ölheizung wegzubekommen.“ Heute sei das nicht mehr notwendig. „Die Leute kontaktieren uns, weil sie sich an die Fernheizung anschließen wollen.“

Deutsch ist seit 15 Jahren Bürgermeister der kleinen Gemeinde Strem im Südburgenland, die zum Bezirk Güssing gehört. Seit 30 Jahren ist er im Gemeinderat aktiv, rund 13 Jahre war er im Europäischen Zentrum für Erneuerbare Energie (EEE) in Güssing tätig. Güssing ist bekanntlich Vorreiter, was Energieeffizienz (um nicht Autarkie zu sagen) betrifft, und hat vor gut drei Jahrzehnten damit begonnen. Wenn man so will, hat Strem den großen Nachbarn beobachtet und dann nachgezogen. Mit dem praktischen Nebeneffekt, dass man von den Fehlern oder Problemen in Güssing lernen konnte. 2016 wurde bekanntlich das Biomassekraftwerk in Güssing stillgelegt, nachdem eine Förderung ausgelaufen war. „Das hat funktioniert, solang es die Ökostromförderung gab“, sagt der Güssinger Bürgermeister Vinzenz Knor. Wobei in Güssing die Energieprojekte schon Ende der 1990er-Jahre starteten. Ausschlaggebend waren der EU-Beitritt und die Ernennung des Burgenlands zum besonders förderungswürdigen Ziel-1-Gebiet. Die Vorreiter des Biomassekraftwerks waren einige Fotovoltaik-Projekte in der Region, die mittlerweile mehr geworden sind. Als Folge davon haben sich unter anderem zwei große Parkettwerke angesiedelt, die für neue Arbeitsplätze sorgten. Immerhin stand beim Fokus auf erneuerbare Energie stets die Förderung der regionalen Wirtschaft im Vordergrund.