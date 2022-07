15-Jähriger in USA erschießt drei seiner Geschwister

Drei weitere Kinder in dem Haus sind der Polizei zufolge unverletzt geblieben. Die Hintergründe sind bisher unklar.

Ein 15-Jähriger soll im US-Bundesstaat Alaska drei seiner Geschwister erschossen und anschließen Suizid begangen haben. Wie die Polizei am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte, waren die Beamten am Dienstag zu einem Haus in der Stadt Fairbanks gerufen worden, weil dort Schüsse gefallen waren. An Ort und Stelle fanden sie demnach die Leichen von vier Minderjährigen. Drei weitere Kinder in dem Haus seien unverletzt geblieben.

Alle sieben Kinder seien Geschwister, zitierten örtliche Medien einen Polizeisprecher. Die Eltern seien zur Tatzeit nicht da gewesen. Die Hintergründe sind bisher unklar. Die Opfer seien fünf, acht und 17 Jahre alt, hieß es weiter.

Schusswaffen sind häufigste Todesursache junger Menschen in USA

Die USA haben seit langem mit einem riesigen Ausmaß an Waffengewalt zu kämpfen. Schusswaffen sind in dem Land oft leicht erhältlich. Vorfälle mit Schusswaffen haben Verkehrsunfälle in den USA als häufigste Todesursache junger Menschen bis 19 Jahren abgelöst, wie aus einer jüngst veröffentlichten Berechnung von Daten der US-Gesundheitsbehörde CDC hervorgeht.

Mehr als 4300 Kinder und Jugendliche seien im Jahr 2020 durch Schusswaffen gestorben, berichteten Forschende der University of Michigan im "New England Journal of Medicine". Der CDC zufolge wurden 2020 landesweit fast 20.000 Menschen erschossen - mehr als 50 pro Tag.

Hilfe bei Suizidgefahr Es gibt eine Reihe Hilfseinrichtungen und Anlaufstellen für Menschen in akuten Krisensituationen. Unter www.suizid-praevention.gv.at findet man Notrufnummern und Erste Hilfe bei Suizidgedanken. Telefonische Hilfe gibt es auch bei: Kriseninterventionszentrum (Mo-Fr 10-17 Uhr): 01/406 95 95, kriseninterventionszentrum.at

Rat und Hilfe bei Suizidgefahr 0810/97 71 55

Psychiatrische Soforthilfe (0-24 Uhr): 01/313 30

Sozialpsychiatrischer Notdienst 01/310 87 79

Telefonseelsorge (0-24 Uhr, kostenlos): 142

Rat auf Draht (0-24 Uhr, für Kinder & Jugendliche): 147

Gesprächs- und Verhaltenstipps: bittelebe.at Hilfe für Menschen mit Suizidgedanken und Angehörige bietet auch der noch recht junge Verein „Bleib bei uns“. www.bleibbeiuns.at

(APA/dpa)