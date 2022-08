Beyoncé zitiert auf ihrem neuen Album Musik aus Österreich

Im Song "Alien Superstar“ von Beyoncé wird "Unique" von Danube Dance featuring Kim Cooper zitiert.

Für die klanglichen Inszenierungen auf ihrem neuen Album "Renaissance" hat Beyoncé dutzende Musiker und Urheber versammelt, in den Credits drängen sich je Song sechs bis acht Komponisten und diverse Samples – darunter auch eines aus Österreich: Ein Projekt des verstorbenen österreichischen Produzenten Peter Rauhofer werde im Song "Alien Superstar" zitiert, berichtet FM4. Konkret handelt es sich um ein Sample aus "Unique" von Danube Dance featuring Kim Cooper aus dem Jahr 1991. Bei Beyoncé hört man das dominierende "unique" aus dem Danube-Dance-Song.

Den Song "Heated" indes wird Beyoncé im Nachhinein abändern: In der ursprünglichen Version des Songs benutzt die Musikerin das Wort "spaz" in verschiedenen Variationen, was auf Deutsch in etwa "abdrehen" oder "toben" bedeuten kann, aber auch als abwertender Begriff für Menschen mit Behinderung benutzt wird, wie die dpa berichtet. "Das Wort, das nicht absichtlich in verletzender Weise benutzt wurde, wird ersetzt", zitierten zahlreiche US-Medien am Montag eine Sprecherin von Beyoncé.

"Renaissance" ist das siebente Studioalbum der Musikerin und wurde vergangenen Freitag veröffentlicht.

Peter Rauhofer DJ und Musiker Peter Rauhofer hatte Mitte der 1990er Jahre in New York durch seine Remixe ersten Erfolg. Er war unter dem Namen "Club 69" bekannt. Im Jahr 2000 gewann er den Grammy als bester Remixer des Jahres für seine Version des Cher-Songs "Believe". Er machte Remixes von Künstlern wie Cher, Britney Spears, Madonna und Rihanna. Mit nur 48 Jahren starb er im Mai 2013 an einem Hirntumor.

