Bodendecker: Verlässliche Verbündete gesucht

Von Bodendeckern, die auch Hitze, Dürre und depressive Gärtnerinnen überleben.

Der erste Schritt auf dem Weg zum Optimismus kann darin bestehen, Lösungen zu suchen, etwa für die vormals mit Funkien und anderen dahingegangenen Lieblichkeiten bespielten Zonen unter den Bäumen. Was wächst im Schatten und zugleich in der Dürre? Was ist zäh genug, um diese Pflanzen zu ersetzen? Will man nicht wieder zu Gras, dem meinerseits wenig geliebten Immergrün oder dem langweiligen Efeu zurückkehren, braucht man zum Beispiel verlässliche, allen Witterungen gewachsene Bodendecker.