Hitze und Dürre: Eskapismus am Wasserloch

Während alles röchelt und in der Hitze und Dürre verdirbt, darf man sich die Frage stellen, wie weit der Eskapismus gehen darf und wie man den Optimismus wiederfinden kann.

Dieser Sommer ist herrlich, wenn man sich in unmittelbarer Nähe eines geeigneten Wasserlochs befindet. Er ist das Grauen, sobald man den sterbenden Garten durchschreitet. Aus diesem Grund verlasse ich aus reiner Überlebensstrategie hinsichtlich geistiger Gesundheit dieser Tage das Wasserloch selten. Nur in Notfällen. Zum Beispiel, um die Hühner zu versorgen.

Der Weg zu ihrem ausgedehnten, mittlerweile jedoch erstmals in der hiesigen Hühnergeschichte graslosen und von Trockenrissen durchzogenen Areal führt durch abgefallenes Laub. Es raschelt unter den Füßen wie im Herbst, die erhitzten Hühner saufen derzeit zwei Tröge pro Tag aus und müssen aufpassen, dass sie nicht von herabfallenden Äpfeln und Birnen getroffen werden. Die Bäume erleichtern sich, sie haben genug damit zu tun, am Leben zu bleiben, an saftigem Reifen sind sie eher nicht mehr interessiert. Das Mostpressen wird heuer ausfallen.



Zwanzig Jahre Arbeit welkt. Die Flucht zurück ans Wasserloch erfolgt hurtig, schließlich sieht man auf dem Rückweg nicht nur mehr als zwanzig Jahre Arbeit im Kleinen dahinwelken, sondern kann, umgelegt auf größere Dimensionen, das Fürchten lernen. Die Au ums Eck ist dürr wie ein Ossarium. Sogar die Feigen lassen die Früchte fallen. Und gleich nebenan in Bad Fischau sind zwei der drei Thermalquellen versiegt. Man kann jetzt in dem alten Becken, das seinerzeit die Frauen der Belle Époque in berüschten Badeanzügen kühlte, Liegestühle aufstellen und Beachvolleyball spielen.