Stromausfall im Raum Innsbruck: Viele Aufzüge blieben stecken

Ampeln fielen aus, Straßenbahnen standen still, Aufzüge blieben stecken. In über 30 Gemeinden kam es am Montagvormittag zu Problemen mit der Stromversorgung.

Im Großraum Innsbruck ist es am späten Montagvormittag zu einem großflächigen Stromausfall gekommen. Kurzzeitig waren 448 Trafostationen in mehr als 30 Gemeinden unterversorgt, berichtet die Online-Ausgabe der "Tiroler Tageszeitung". Es seien Ampeln ausgefallen, Straßenbahnen stillgestanden. Tausende Haushalte waren betroffen.

Ein besonderes Problem hatten jene, die gerade mit dem Lift fuhren. Innsbrucks Sicherheitsstadtrat Johannes Anzengruber sagte, dass die Feuerwehr-Einsatzleitung hochgefahren wurde, weil „sehr viele Aufzüge quer über die Stadt" stecken geblieben seien. Die Einsätze würden abgearbeitet.

Grund waren Umbauarbeiten im Tinetz-Umspannwerk Ost in Innsbruck. Dort sei es zu einer Schutzauslösung und in der Folge zu einem großflächigen Versorgungsausfall gekommen, wie der landeseigene Netzbetreiber Tinetz mitteilte.

Nach 30 Minuten soll die Stromversorgung in den meisten Fällen wiederhergestellt und ein Großteil der betroffenen Netzkunden wieder versorgt gewesen sein.

(APA)