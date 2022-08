Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Maske macht den Unterschied: Voll besetzte U-Bahnen, Straßenbahnen, Busse, Züge und Flugzeuge bieten grundsätzlich günstige Voraussetzungen für Ansteckungen. Luftreinigungsanlagen und vor allem das konsequente Tragen einer FFP2-Maske reduzieren das Risiko stark. Mehr dazu [premium]



Razzia bei Trump: Die US-Bundespolizei FBI hat nach Angaben von Ex-US-Präsident Donald Trump dessen Anwesen in Mar-a-Lago durchsucht. "Mein wunderschönes Zuhause, Mar-A-Lago in Palm Beach, Florida, wird derzeit von einer großen Gruppe von FBI-Agenten belagert, durchsucht und besetzt", schrieb er auf dem Netzwerk "Truth Social".

Isolation Russlands gescheitert: Die USA und Europa wollen den Kreml wirtschaftlich isolieren. Aber nur die Hälfte der G20-Staaten will die westlichen Sanktionen mittragen. Selbiges gilt mit Blick auf China. Mehr dazu [premium]

TV-Notiz: Zur Eröffnung der ORF-„Sommergespräche“ wurde zum fünften Mal Beate Meinl-Reisinger (Neos) geladen. Die aktuellen Krisenherde dominierten das teils fahrig geführte Interview. Mehr dazu [premium]

Russland zur Inspektion in AKW bereit: Russland ist offen für eine internationale Inspektion des unter Beschuss geratenen ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja. Das Außenministerium in Moskau erklärte am Montag, IAEA-Inspekteure sollten das Kraftwerk im Südosten der Ukraine untersuchen. Der Ukraine warf Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa vor, ganz Europa als Geisel zu nehmen. Das aktuelle Kriegsgeschehen im Livebericht.

Olivia Newton-John verstorben: Die mit der Musicalverfilmung "Grease" 1978 weltberühmt gewordene britisch-australische Sängerin und Schauspielerin Olivia Newton-John ist am Montag im Alter von 73 Jahren gestorben. Mehr dazu.

Die Not der russischen Gelehrten: Die Intelligenz Russlands ist in äußerste Armut geraten. Nun soll ihr geholfen werden. Eine Zeitreise. [premium]