„Jeder Tag, an dem Kinder einen Überbelag erfahren müssen" sei absolut unpassend für ihre jeweilige Notsituation, findet Gertraud Pantucek, ehemalige Leiterin des Instituts für Soziale Arbeit an der FH Johanneum in Graz.

In Krisenzentren und Wohngemeinschaften herrscht akuter Personalmangel. Nicht nur die Belegschaft leidet unter der Dauerbelastung. Die Volksanwaltschaft berichtet von Übergriffen unter den Jugendlichen.

Anja G.* ist Jugendbetreuerin mit Leib und Seele - genauer gesagt: Sie war es. Denn erst kürzlich hat sie sich beruflich umorientiert, arbeitet nun nicht mehr als Sozialarbeiterin in einer Wohngemeinschaft der Kinder- und Jugendhilfe, sondern in einer privaten Einrichtung. Der Grund: Sie konnte die Dauerbelastung nicht mehr stemmen.

Rund 60 Stunden die Woche war sie mit bis zu acht Kindern in der Wohnung alleine. Das habe zu prekären Situationen geführt, erzählt sie. Etwa, wenn ein Kind handgreiflich wurde, ein anderes, gewalttraumatisiertes Kind daraufhin eine Panikattacke bekam. Für Anja G. bedeutete das: „Ich musste mich entscheiden, um wen ich mich kümmere.“

Während Corona-Einzelquarantänen sei die Situation für viele Bewohnerinnen und Bewohner nicht mehr tragbar gewesen; die Kinder und Jugendlichen hätten teilweise nur noch „raus wollen“. Anja G. zog schließlich die Notbremse, um ihre eigene psychische Gesundheit zu wahren. Mit ihren Erfahrungen ist die junge Frau nicht alleine. „Burnouts ziehen sich durch die gesamte Organisation“, sagt sie.

Monatelange Ausfälle durch Burnout

Die Kinder- und Jugendhilfe unterstützt Familien und hilft Minderjährigen in Notlagen. Sind Kinder oder Jugendliche in Familien nicht ausreichend geschützt oder gar Gewalt ausgesetzt, kommen sie in ein sogenanntes Krisenzentrum. Sollten sie nicht mehr in die Familie eingegliedert werden können, werden sie meist in Wohngemeinschaften untergebracht.

Seit längerem leidet die Organisation aber unter akutem Fachkräftemangel. Immer mehr Betreuerinnen und Betreuer werfen aufgrund der Belastungen die Flinte ins Korn, was den Druck für die übrigen erhöht. Burnouts sorgen dafür, dass es monatelange Ausfälle gibt, die Stellen jedoch nicht nachbesetzt werden, berichtet Anja G. Die Volksanwaltschaft meldet dazu in ihrem Jahresbericht 2021: „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Einrichtungen mussten bis an ihre Leistungsgrenzen gehen, um Minderjährigen in kritischen Phasen beizustehen und den Betrieb aufrechtzuerhalten. Strukturelle Versorgungsdefizite können aber auch sie – trotz Bemühung – nicht kompensieren.“

Übergriffe und Polizeieinsätze

Die Volksanwaltschaft hat in mehreren Bundesländern Einrichtungen überprüft. In Niederösterreich traf die Kommission in Wohngemeinschaften auf Jugendliche, die ihren Mitbewohnerinnen und -bewohnern gegenüber gewalttätig wurden. Rettungs- und Polizeieinsätze verängstigen die unbeteiligten Kinder und Jugendlichen. Unterschiedliche Altersstrukturen innerhalb der Einrichtungen verschärfen die Problematik. Weiter gibt die Volksanwaltschaft an, in Kärnten auf eine Wohngemeinschaft gestoßen zu sein, in der ein straffälliger Jugendlicher Mitbewohnerinnen und Mitbewohner dazu animierte, ebenfalls kriminelle Handlungen zu begehen. Andere fühlten sich bedroht und wollten dringend die Unterkunft wechseln.

Zahlen 42.543 Gefährdungsabklärungen wurden 2021 eingeleitet. Dabei wird überprüft, inwiefern ein Kind in der Familie noch geschützt ist und ob es dort verbleiben kann. Auf Grundlage dessen wird eingeschätzt, welche Unterstützungsleistung ein Kind braucht. 12.871 Kinder und Jugendliche

wurden im Rahmen der Vollen Erziehung betreut. Das heißt, sie können nicht mehr in der Familie verbleiben. Die Betroffenen werden auf Dauer in sozialpädagogischen Einrichtungen (zum Beispiel Wohngemeinschaften) oder Pflegefamilien (Kinder bis drei Jahren) untergebracht. Die Zahlen stammen aus dem Bericht des Bundeskanzleramts über das Jahr 2021, aktuelle Daten liegen keine vor.

„Ja, die Situation ist angespannt“, bestätigt nun auch Ingrid Pöschmann, Sprecherin der MA 11, die in Wien für die Kinder- und Jugendhilfe zuständig ist. Der Fachkräftemangel schlage sich gerade sehr stark in der Pädagogik nieder, Posten können oft nicht nachbesetzt werden. Das führe dazu, dass Beschäftigte öfter auch Überstunden leisten müssen. „Aber wir haben eine starke Personalvertretung, die genau darauf schaut, dass Ruhezeiten eingehalten werden“, sagt Pöschmann. Um mehr Personal zu gewinnen und zu halten, versucht man unter anderem in Zusammenarbeit mit Fachhochschulen das Image dieses Arbeitsbereichs zu verbessern und treffe interne Qualifizierungsmaßnahmen.

Matratzen auf dem Boden

Auch in den Krisenzentren kann man den Anforderungen, zumindest zeitweise, nicht mehr gerecht werden. Clara F. hat Soziale Arbeit studiert. Nach ihrem Abschluss wollte sie in einem Krisenzentrum in Wien arbeiten, nicht zuletzt, weil es dort keine Einzeldienste gibt. Alle seien sehr bemüht gewesen, der Umgang mit den Kindern bezeichnet sie als „liebevoll“. Die Rahmenbedingungen waren es schließlich, die sie abschreckten. So habe sie Räume gesehen, in denen Kinder auf Matratzen auf dem Boden schlafen mussten. Auch die Volksanwaltschaft macht diese Beobachtungen in Wien. Die MA 11 dementierte diese Vorwürfe bisher.

Nun sagt Pöschmann: „Es geht uns immer um die Sicherheit des Kindes.“ Deshalb könne es vorkommen, dass wenn ich ein Kind schnell aufnehmen muss, es auf einer Matratze schlafen muss, weil gerade kein Bett frei ist. „Aber das ist die Ausnahme, nicht die Regel“, sagt die Sprecherin. Gertraud Pantucek, Leiterin des Instituts für Soziale Arbeit an der FH Johanneum in Graz, betont, dass solche Umstände, auch wenn es Ausnahmefälle sind, für Kinder und Jugendliche „angsterregend“ sein können. „Jeder Tag, an dem Kinder einen Überbelag erfahren müssen“, sei absolut unpassend für ihre jeweilige Notsituation.

„Stoßzeiten“ in Krisenzentren zu Schulbeginn und -ende

Für Pantucek sind die Anschuldigungen nicht überraschend. Dass es sowohl in Wohngemeinschaften, als auch in Krisenzentren österreichweit immer wieder zu Überbelegungen komme, sei kein Geheimnis. Es gebe gewisse „Stoßzeiten“, etwa nach dem Schulbeginn und im Mai und Juni, in denen der Andrang deutlich höher sei. Diese würden sich allerdings über das restliche Jahr wieder ausgleichen und so in der Statistik nicht aufscheinen. Auch die Art der Finanzierung über Tagsätze verschärfe die Lage zusätzlich, meint Christina Lienhart, Lektorin für Soziale Arbeit an der Innsbrucker MCI Hochschule. „Wenn ein Bett nicht belegt ist, schreiben die Einrichtungen schon ein Defizit. Das muss dann mit Überbelegung ausgeglichen werden“, sagt Lienhart.

Ich habe nicht mehr sagen können, ich versuche den Kinderschutz sicherzustellen. Judith F., ehemalige Sozialarbeiterin der MA 11

Judith F.* hat zweieinhalb Jahre bei einer Regionalstelle der MA 11 in Wien gearbeitet und dort als Sozialarbeiterin Gefährdungseinschätzungen von Kindern und Jugendlichen durchgeführt. Auch sie möchte nicht offen reden. Denn wie auch Anja G. und Clara F. befürchtet sie aufgrund der Unterzeichnung einer Verschwiegenheitserklärung sonst Probleme zu bekommen. Warum sie aufgehört hat?

Frustration und Überforderung

„Ich war völlig überarbeitet und für viel zu viele Fälle zuständig“, erzählt Judith F. „Es war auch sehr frustrierend, sich für ein Kind einzusetzen, das Beste für das Kind herausholen zu wollen und am Ende gibt es keinen Platz und es kommt in ein überfülltes Krisenzentrum“, berichtet sie. „Ich habe nicht mehr guten Gewissens sagen können, ich versuche den Kinderschutz sicherzustellen“.

Nicht nur in Niederösterreich und Wien gibt es Missstände. In einer Wohngemeinschaft in der Steiermark stellte die Volksanwaltschaft Gewalt fest. In Wien war ein Mädchen sexuellen Übergriffen und Morddrohungen eines Mitbewohners ausgesetzt. Der Jugendliche wurde lediglich innerhalb des Hauses „umquartiert“, was zu weiteren Übergriffen führte. In Tirol war es bereits 2017 zu sexuellen Übergriffen durch mehrere männliche Jugendliche auf eine Mitbewohnerin gekommen. 2021 stellte die Kommission fest, dass die Burschen ein weiteres Opfer sexuell misshandelt hatten. Das zweite Opfer wurde schließlich in eine andere Wohngemeinschaft mit ausschließlich weiblichen Mitbewohnerinnen versetzt. Diese Handhabe ist für Anja G. nicht ungewöhnlich. „Es ist einfacher, für ein Opfer einen Platz zu finden, als für einen Täter“, sagt sie. Clara F. sieht das ähnlich. Oftmals habe es „pragmatische Gründe“, wenn Opfer in andere Wohnungen versetzt werden.

Problem der „Verländerung"

Vor allem in Niederösterreich habe sich die Situation durch die Einführung des sogenannten „Normkostenmodells“ massiv verschlechtert, mahnen kritische Stimmen. Das Angebot an sozialtherapeutischen Plätzen wurde verkleinert, man ging dazu über, Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen in sozial inklusiven Wohngruppen zu betreuen. Während der Gedanke der „Inklusivität“ zwar in der Theorie ansprechend anmuten mag, klagen viele Betreuerinnen und Betreuer über die Zustände in den Wohngruppen. Die Gruppen seien zu groß, um Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen gerecht zu werden, merkt etwa die niederösterreichische Sozialsprecherin der Grünen, Silvia Moser, an. Wenn diese nicht ausreichend unterstützt werden, wirke sich das auch negativ auf jene Gruppenmitglieder aus, die weniger intensive Betreuung benötigen.

Getraud Pantucek ist Leiterin des Instituts für Soziale Arbeit an der FH Johanneum in Graz.

Schuld an der Misere ist laut Moser auch die „Verländerung“ der Kinder- und Jugendhilfe. Durch die unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen Bundesländern gäbe es keine bundeseinheitliche Richtlinie, die laut Moser aber dringend notwendig wäre. Die Länder würden wiederum das Gesundheitssystem in der Pflicht sehen. Auch Getraud Pantucek kritisiert, dass die Kinder- und Jugendhilfe in Österreich Ländersache ist. „Jedes Kind in Österreich sollte die gleichen Chancen in Notsituationen haben“. Das sei aber nicht möglich, da unterschiedliche finanzielle Bedingungen vorliegen. Das Familienministerium hat auf eine Anfrage bezüglich des Problems der „Verländerung“ nicht reagiert.

In die Psychiatrie abgeschoben

Bei der Niederösterreichischen Landesregierung betont man, nur dort fördern zu können, wo keine Unterstützung vom Bund gegeben sei. Abgesehen davon habe man unlängst etwa die Gruppengröße von zehn auf neun Minderjährige verkleinert und den Betreuungsschlüssel angehoben. Es seien „österreichweit Top-Standards“ geschaffen worden, heißt es aus dem Büro der Landesrätin für Soziales, Ulrike Königsberger-Ludwig. Pantucek zufolge sollten sowohl in Wohngemeinschaften als auch in Krisenzentren idealerweise jeweils sechs bis maximal acht Kinder untergebracht sein. Außerdem sei die Zusammensetzung der Gruppe für die pädagogische Arbeit sehr wichtig. Bei hoch traumatisierten Kindern brauche es die Möglichkeit, sehr individuell zu betreuen, um eine Eingewöhnung und einen Verbleib in der Gruppe zu gewährleisten und die in einer Gruppe bereits vorhandenen Kinder zu schützen, betont die Expertin. Aus den Berichten der praktizierenden Pädagoginnen geht aber hervor, dass genau diese individuelle Betreuung österreichweit zu kurz kommt.

Die Pandemie hat alles noch verschlimmert. Oftmals würden Kinder und Jugendliche in die Psychiatrie „abgeschoben“, wo ebenfalls akuter Fachkräftemangel herrsche, so Moser. Die betroffenen Minderjährigen würden somit zu „Drehtürpatienten“, die nirgends einen Platz finden, warnt auch Pantucek. Der Bericht der Volksanwaltschaft schlägt in dieselbe Kerbe. Die Pandemie habe die Situation verschlechtert, schon davor sei es aber „notwendig gewesen, Personalressourcen sowie Aus- und Weiterbildungen zu verstärken“. Auch Betreuerinnen und Expertinnen sind sich einig, dass die vorhandenen Probleme bereits seit Jahren bestehen. Die Coronapandemie werde als Ausrede verwendet, meint etwa Clara F. Tatsächlich seien Betreuerinnen in Wohngemeinschaften aber bereits seit Jahren alleine im Dienst.

Nicht Kinder und Jugendliche müssen sich an die Strukturen anpassen, sondern die Strukturen an die Kinder und Jugendlichen. Christina Lienhart, Lektorin für Soziale Arbeit

Auch in der Forschung gibt es Defizite. So beklagt Christina Lienhart etwa, dass es in Österreich keine systematische Forschung und nur unzureichende statistische Daten zur Kinder- und Jugendhilfe gebe. Oftmals müssten Daten aus anderen Ländern hergenommen werden, um Aussagen treffen zu können. Die Lösung für das Debakel ist für Lienhart klar: „Nicht Kinder und Jugendliche in extrem belastenden Lebenslagen müssen sich an die Strukturen anpassen, sondern die Strukturen an die Kinder und Jugendlichen.“ Grundlegende Änderungen der Rahmenbedingungen müssen her und vor allem: mehr Geld. Auch die Anzahl der Ausbildungsplätze müsse dringend erhöht werden.

„Es ist nicht alles dramatisch"

Wie viele Fachkräfte in der Kinder- Und Jugendhilfe in Österreich fehlen, könne man nicht genau sagen, heißt es vonseiten des Österreichischen Berufsverband der Sozialen Arbeit (OBDS). Denn es gibt einerseits keine detaillierte Angaben zu der Zahl der Fachkräfte im Bereich der Sozialpädagogik bzw. der Sozialarbeit. Andererseits würden viele Stellenausschreibungen nicht über das AMS, sondern über Onlineportale erfolgen. Wenn man diesen Markt allerdings beobachte, werde deutlich, dass ein massiver Personalmangel sowie eine hohe Personalfluktation besteht, so der OBDS.

Vorhandene Forschung zeigt Lienhart zufolge, dass die Soziale Arbeit „Großartiges leisten kann“, wenn die notwendigen Bedingungen vorhanden sind. Fatal wäre es jedoch, wenn der ganze Bereich in Verruf geraten würde. Dann könnten nämlich zusätzlich zu den prekären Arbeitsbedingungen noch Hilfen wegfallen, etwa Spendengelder. Es sei „nicht alles dramatisch“, man müsse es differenziert betrachten, betont Lienhart. „Es gibt sehr viele, die von der Arbeit der Kinder- und Jugendhilfe profitieren“, sagt sie. Aber: Die Anforderungen an den Bereich würden immer schwieriger werden. Gibt es nicht bald grundlegende Änderungen, so drohen der Expertin zufolge „gravierende sozio-ökonomische Probleme in der Zukunft“.

* Name von der Redaktion geändert