Rassismus-Diskussion um Winnetou: Übt Ravensburger Selbstzensur?

Um einen lose auf Karl May aufbauenden Kinderfilm entbrannte eine heftige Diskussion. Die Bücher zum Film werden nicht mehr geliefert, nun kommt der Vorwurf der "verlegerischer Selbstzensur“.

Dieser Tage kann man Ravensburger nicht beneiden: Von allen Seiten wird der Verlag wegen seines Umgangs mit Winnetou kritisiert. Da ist die Rede von Rassismus auf der einen Seite und Zensur auf der anderen. Wie kam es dazu, dass der Kinderbuchverlag sich derart ins Eck manövrierte?

Am 11. August startete ein Film in den Kinos, der einen Helden früherer Zeiten aus der Mottenkiste holte. „Der junge Häuptling Winnetou“ ist ein Kinderfilm, der von der Freundschaft zweier Buben erzählt und lose auf Karl Mays Vorlagen aufbaut. Offenbar so, wie man das früher gemacht hätte, was bedeutet: Die Apachen tragen in etwa die Kleidung, die man zur Faschingszeit in den Geschäften findet, sie sprechen ein metaphernreiches Deutsch und benehmen sich so, wie Leser von Karl May das vor 50 Jahren von ihnen erwartet hätten.

Von den Feuilletons erst unbeachtet keimte im Internet Kritik am Film auf. Rassistisches und kolonialistisches Gedankengut wurde unterstellt, und innerhalb von Ravensburger gab es wohl auch kritische Stimmen, denn Auslieferung der Kinderbücher zum Film wurden Mitte August rasch gestoppt. Das betraf auch ein Stickerheft und ein Puzzle. In einem Instagram-Post begründete die Firma dies mit dem Feedback der Nutzer, das gezeigt habe, "dass wir mit den Winnetou-Titeln die Gefühle anderer verletzt haben".

Doch diese Entscheidung ruft großer Kritik von anderer Seite hervor: Hunderte Instagram-Nutzer äußerten ihr Unverständnis über die Entscheidung und bezichtigten die Firma der Zensur oder des Einknickens vor Kritik, es fielen die Stichworten „Cancel Culture" und „Woke-Wahnsinn“.

Von "verlegerischer Selbstzensur" sprach am heutigen Dienstag auch die heimische IG Autorinnen Autoren. "Verlegt und verbreitet wird, was den sozialen Netzwerken gefällt", hieß es in einer schriftlichen Reaktion am Dienstag angesichts des ausgeübten Drucks. "Die Kritik kann gar nicht genug konstruiert sein, dass sich nicht sofort eine selbstbezichtigende Betroffenheitspose findet, die in der Selbstzensur endet." Dadurch werde die Medien- und Kunstfreiheit "auf eine skandalöse Weise" entwertet. "Mit der Freiheit der Publizistik ist es bei solchen Rückzügen von Buchprojekten jedenfalls vorbei und mit der Freiheit der Kunst ebenfalls."

„Fairness und Offenheit gegenüber anderen Kulturen"

Ein Sprecher von Ravensburger hatte am Montag auf Anfrage mitgeteilt, man habe die Entscheidung, die Titel zum Film "Der junge Häuptling Winnetou" aus dem Programm zu nehmen, sorgfältig abgewogen. "Wir vertreten in unserem Unternehmen und mit unseren Produkten seit langer Zeit Werte, an die wir glauben: unter anderem Gemeinsamkeit und Bildung, wozu auch Fairness und Offenheit gegenüber anderen Kulturen gehören, und dies wollen wir in unserem Programm ausgewogen darstellen."

Bei den genannten Winnetou-Titeln sei man nach Abwägung verschiedener Argumente zu der Überzeugung gelangt, dass angesichts der geschichtlichen Wirklichkeit, der Unterdrückung der indigenen Bevölkerung, hier ein "romantisierendes Bild mit vielen Klischees" gezeichnet werde. "Auch wenn es sich um einen klassischen Erzählstoff handelt, der viele Menschen begeistert hat: Der Stoff ist weit entfernt von dem, wie es der indigenen Bevölkerung tatsächlich erging."

Vor diesem Hintergrund wolle man als Verlag keine verharmlosenden Klischees wiederholen und verbreiten, auch wenn man den Grundgedanken der Freundschaft - wie bei Winnetou vorhanden - hoch schätze. "Unsere Redakteur*innen beschäftigen sich intensiv mit Themen wie Diversität oder kultureller Aneignung", hieß es in einem - vielfach auch kritisierten - Post auf Instagram.

(rovi)