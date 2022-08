Schlafmangel verringert die Hilfsbereitschaft

Die Umstellung auf Sommerzeit senkt in den USA das Spendenaufkommen.

Hilfsbereitschaft ist eine wichtige menschliche Eigenschaft und Basis jeder Gesellschaft. Das macht eine soeben in Plos Biology (23. 8.) publizierte Studie so brisant. Psychologen um Matthew Walker (Berkeley) schildern drei Belege dafür, dass Schlafmangel die Hilfsbereitschaft senkt. Wohl am beeindruckendsten ist die schlichte Auswertung eines Datensatzes, nämlich von 3,9 Millionen Spenden an Wohltätigkeitsorganisationen in den USA zwischen 2001 und 1016: Immer nach der Umstellung auf Sommerzeit – die den Menschen ja anfangs bis zu einer Stunde Schlaf raubt – sank das Spendenaufkommen um zehn Prozent. Bei der Umstellung auf Winterzeit stieg es, allerdings geringer. In Staaten ohne Sommerzeit, etwa Arizona und Hawaii, wurden keine solchen Sprünge beobachtet.