Wie die Energiewende in Österreich gelingen soll

Strenge Gesetze und Milliarden-Förderungen sollen die Misere abwenden. Pilotprojekte zeigen, wie man Hunderttausende Gasthermen in Mehrparteienhäusern loswerden könnte.

Dass sich die Welt ändert, ist spätestens seit der letzten Post der Energieversorger sichtbar. Der Krieg in der Ukraine und eine aus dem Klimawandel resultierende Dürre haben massive Energieknappheit verursacht: Die Preise explodieren. Der Weg zu Autarkie und Klimaneutralität wird noch lang, mühsam und teuer. Für raschere Fortschritte will die Regierung auf Zuckerbrot und Peitsche setzen. Erste Pilotprojekte zeigen, wie Bürger die schwierigen Vorgaben umsetzen könnten.

Österreich ist in einer schwierigen Lage: Die Politik hat das Land im letzten Jahrzehnt stark von Russland abhängig gemacht. Was zuerst Reichtum bescherte, kommt uns heute teuer zu stehen. Wie bitter es diesen Winter noch werden könnte, das lässt der deutsche Entwurf der Energiesparverordnung erst erahnen: Geringe Beheizung von teils nur zwölf Grad, kein warmes Wasser und unbeheizte Gänge in öffentlichen Gebäuden sowie dunkle Städte, weil die Beleuchtung abgedreht werden muss, sind erst der Anfang.