Belarus rüstet Flugzeuge für Atomwaffen um

Putins Verbündeter Lukaschenko sendet Warnsignal an den Westen.

Minsk/Kiew. Im Konflikt in Osteuropa gießt nun auch der Machthaber von Belarus, Alexander Lukaschenko, Öl ins Feuer. Belarus habe seine Kampfflugzeuge vom Typ Suchoi Su-24 so umgerüstet, dass sie mit Atomwaffen bestückt werden können, sagte Lukaschenko am Freitag. Das sei mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin vereinbart worden.

Lukaschenko ist in den vergangenen Jahren in eine immer stärkere Abhängigkeit vom Kreml-Chef geraten. Bei ihrem Angriff auf die Ukraine stießen russische Truppen auch von Belarus aus vor.