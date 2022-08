Verstappens Tempo lässt nur noch staunen

Max Verstappen fährt der Konkurrenz im Red Bull auf und davon – und in Spa von Rang 14 zum neunten Saisonsieg. 30 Jahre nach Michael Schumachers Premierensieg erlebten die Fans in Belgien also wieder eine echte PS-Show.

Spa/Wien. Unaufhaltsam wie einst Michael Schumacher hat Max Verstappen eine grandiose Aufholjagd mit dem Sieg auf der Kultstrecke von Spa gekrönt. 30 Jahre nach dem ersten Triumph des Rekordchampions in Belgien stürmte der Red-Bull-Pilot von Startplatz 14 zur Begeisterung Zehntausender Oranje-Fans fast spielerisch nach ganz vorn. Nach seinem neunten Saisonsieg nähert sich Verstappen seinem zweiten WM-Titel mit Riesenschritten. Teamkollege Sergio Perez machte den Doppelerfolg für Red Bull mit einem Rückstand von 17,8 Sekunden in Belgien perfekt, Dritter wurde Ferrari-Fahrer Carlos Sainz. „Großartiger Sonntag, Jungs“, sagte Verstappen über Funk.

Im ersten Rennen nach der Sommerpause ließ sich Verstappen auch von einer Startplatzstrafe wegen eines unerlaubten Motorenwechsels nicht bremsen und zerstörte im Grunde alle Hoffnungen auf mehr Spannung im WM-Kampf. 93 Punkte beträgt mittlerweile der Vorsprung auf Perez. Der Mexikaner war vom unheimlichen Speed seines Teamkollegen beeindruckt. „Max war einfach fliegend unterwegs, der fliegende Holländer. Er war nicht erreichbar, für das Team war es ein starkes Ergebnis“, sagte Perez. Verstappen war am Ende 17,841 Sekunden schneller als Perez, Sainz lag 26,886 Sekunden zurück.

Für Lewis Hamilton war der Formel-1-Neustart nach einem Crash in der fünften Kurve mit Alpine-Routinier Fernando Alonso schon nach der ersten Runde beendet. „Was für ein Idiot. Der weiß nur, wie man fährt, wenn er als Erster startet“, schimpfte Alonso über den Mercedes-Mann, der einsam auf einem Schotterweg zurück ins Fahrerlager trottete. „Wenn ich mir die Bilder anschaue: Er war in meinem toten Winkel, ich habe ihn nicht gesehen, es tut mir so leid für das Team“, sagte Hamilton und meinte über die Beschimpfung des Spaniers: „Was er sagt, ist mir egal. Es war mein Fehler, er war in einem blinden Fleck. So etwas passiert.“

Ein Jahr nach der Spa-Farce, als Verstappen im Dauerregen nach XXL-Wartezeit und nur zwei Runden als Sieger gewertet wurde, bekamen die Fans vor allem vom Niederländer eine irre Show geboten. Der 24-Jährige rollte das Feld von hinten auf und übernahm nach dem ersten Sainz-Stopp schon in der zwölften Runde die Führung. Verstappen war anschließend teils 2,4 Sekunden schneller als der Ferrari-Fahrer, Leclerc hatte schon vorher gesagt, dass das Tempo des Weltmeisters „beängstigend“ sei. Die Ordnung an der Spitze war damit zementiert. Die Fans in Spa, die auch 2023 einen Grand Prix vor Ort erleben werden, jubelten dem Weltmeister nach der Zieldurchfahrt zu.

Die Schumacher-Tradition

30 Jahre nach dem Premierensieg von Michael Schumacher, der damals bei Regen glänzte, fährt Sohn Mick um seine F1-Zukunft. „Spa ist das Wohnzimmer unserer Familie“, sagte Mick Schumacher. Doch im Kampf um sein Cockpit bei Haas hilft dem Filius die Nostalgie nur wenig, er muss dringend Ergebnisse liefern. Platz 17 war keine Bewerbung. So droht nach dem abgekündigten Abschied von Sebastian Vettel zum Saisonende erstmals seit 1990 ein Formel-1-Jahr ohne deutschen Piloten. Mit F1-Geschäftsführer Stefano Domenicali hat Schumacher Jr. zumindest einen Fürsprecher auf seiner Seite. „Er verdient es, in der Formel 1 zu fahren, nicht wegen seines Namens, das ist ein unglaublicher Name, aber er hat die Fähigkeit, hier zu sein.“ (dpa/red.)

GP VON BELGIEN ERGEBNIS

1. Max Verstappen (NED) Red Bull 1:25:52,894 Std.

2. Sergio Perez (MEX) Red Bull +17,841 Sek.

3. Carlos Sainz (ESP) Ferrari +26,886

4. George Russell (GBR) Mercedes +29,140, 5. Fernando Alonso (ESP) Alpine +1:13,256, 6. Charles Leclerc (MON) Ferrari +1:14,936, 7. Esteban Ocon (FRA) Alpine +1:15,640, 8. Sebastian Vettel (GER) Aston Martin +1:18,107, 9. Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri +1:32,181,10. Alexander Albon (THA) Williams +1:41,900.

WM-Wertung: Verstappen (284) vor Perez (191) und Leclerc (186).

Konstrukteurs-WM: Red Bull (475) vor Ferrari (357), Mercedes (316).

Nächstes Rennen: GP der Niederlande (4. September).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.08.2022)