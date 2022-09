Khloe Kardashians Sohn ist geboren

Khloe Kardashians Sohn mit Ex-Freund Tristan Thompson wurde Anfang des Monats geboren. Sie selbst spricht von Mutterschaft als „Ehre und Geschenk“.

US-Realitystar Khloe Kardashian hat sich glücklich über ihren Alltag als Mutter von zwei Kindern gezeigt. "Ich weiß, es ist ein Klischee, aber ich liebe alles, auch die schwierigen Seiten", sagte die 38-Jährige dem Magazin "Elle". Wie US-Medien berichteten, wurde ihr gemeinsamer Sohn mit Ex-Freund Tristan Thompson Anfang des Monats von einer Leihmutter geboren. Das seit Ende letzten Jahres getrennte Paar hat zudem eine vier Jahre alte Tochter namens True.

"Meine Kinder fordern mich als Person heraus, und die Möglichkeit, kleine Menschen zu wirklich unglaublichen großen Menschen zu formen, ist eine Ehre und ein Geschenk", sagte Kardashian in dem Interview, das am Dienstag veröffentlicht wurde. Diese Aufgabe müsse man ernst nehmen, „vor allem in der heutigen Zeit, in der Kinder so viel Zugang zu Informationen haben, denen sie so früh ausgesetzt sind.“ Die Beziehung zu ihrer Tochter True wird indes, wie bei den Kardashians üblich, in großem Stil auch auf Instagram gezeigt.

Neues von den Kardashians

Mitte Juli hatten US-Medien unter Berufung auf das Sprecherteam der Unternehmerin berichtet, dass das zweite gemeinsame Kind von Kardashian und Thompson im November gezeugt worden sei und von einer Leihmutter ausgetragen werde. Kardashian und der Basketball-Profi waren mit mehreren Unterbrechungen seit 2016 zusammen. Ihr ersters Kind hat Kardashian selbst zur Welt gebracht. Wer auf Bildmaterial des neuesten Mitglieds des Kardashian-Clans hofft, der muss sich noch gedulden. Die zweite Staffel der Reality-TV-Show „The Kardashians“ ist für Ende September angekündigt.

