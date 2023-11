Heute vor 100 Jahren: Bäckereien in Berlin geplündert

Der Brotpreis betrug in der Früh 140 Milliarden.

Neue Freie Presse am 6. November 1923

Die Berliner Bevölkerung wurde heute früh durch die Schreckensnachricht überrascht, daß das Brot von heute ab 140 Milliarden kostet. Dieser Preis ist am gestrigen Sonntag unter Berücksichtigung der neuesten Mehlpreise vom Zweckverband der Bäckermeister Großberlins gefordert und von der Preisprüfungsstelle als berechtigt anerkannt worden. Darüber hinaus ist die Kalkulation der Bäckermeister auch noch von dem Leiter der Wucherpolizei nachgeprüft und gebilligt worden, da auch bei dieser Behörde festgestellt werden mußte, daß das Bäckergewerbe unter den heutigen Verhältnissen das Brot nicht billiger herstellen kann.

Das Reichsernährungsministerium ist anscheinend bemüht, dieser ungeheuerlichen Steigerung des Brotpreises entgegenzuwirken. Veranlasst ist die Preissteigerung durch die geradezu katastrophale Entwicklung, die sich in den letzten Tagen auf dem Mehlmarkt vollzogen hat. Nicht nur wurden die Goldgrundpreise für das Mehl in der letzten Woche um nicht weniger als 40% erhöht, sondern die Mühlen und Händler forderten von den Bäckern noch das Doppelte der amtlich notierten Mehlpreise, wenn die Bezahlung nicht im wertbeständigen Gelde, sondern in Papiermarkt erfolgt. Wie heute Abend im Reichstag verlautete, soll der Brotpreis morgen auf 80 Milliarden heruntergesetzt werden.