Heute vor 100 Jahren: Die entthronte Milliarde

Die Entthronung der Milliarde bedeutet zugleich ihre Wiedereinsetzung in den früheren Stand.

Neue Freie Presse am 23. Dezember 1923

Es wird in Hinkunft keine Milliardenschecks mehr in Oesterreich geben. Wer in die Lage kommt, einen solchen auszustellen, wird sich bequemen müssen, in Millionen umzurechnen. Also nicht eine Handvoll Milliarden, sondern ebensoviele Tausende von Millionen. Es ist der umgekehrte Prozeß, der sich allmählich in unserem ganzen öffentlichen Leben vollzogen hat. Ueberall ein geschämiges Hinübergleiten über die allzu vielen Nullen. Unten auf der Speisekarte im Restaurant oder wie ein Postskriptum in der weihnachtlichen Geschäftsauslage steht der Vermerk zu lesen: „Die Preise sind in Tausendern gemeint!“ Es bleiben ja noch Nullen genug übrig, so daß man sich den Luxus gestatten darf, über ihrer drei zur Tagesordnung hinwegzugehen. Auf den Schecks aber wird, wie gesagt, eine Ausnahme gemacht, die um so auffälliger ist, als wir doch längst schon mit der Milliarde auf dem Duzfuß stehen und einsichtig genug sind, uns über die Belanglosigkeit einer lumpigen Million nicht dem geringsten Zweifel hinzugeben.