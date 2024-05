Heute vor 100 Jahren: Die Gattin mit der Hundepeitsche

Eine Ehe, deren einer Teil den anderen mit der Hundepeitsche bedrohte, ist nicht scheidungsreif.

Neue Freie Presse am 23. Mai 1924

Das Zivillandesgericht und das Oberlandesgericht sind sich darüber einig, und implizite ist eigentlich damit ausgesprochen, daß die Hundepeitsche seelenruhig am häuslichen Herd lehnen kann, aber anders ausgedrückt, daß in der kleinsten Hütte außer für das glücklich liebende Paar auch für dieses Requisit zärtlicher Auseinandersetzungen Platz sein muß. Die kleine oder kleinste Hütte spielt übrigens in dem Ehescheidungsprozeß, von dem gestern in der Gerichtssaalrubrik die Rede war, gleichfalls eine Rolle. Die Ehegattin, die nicht einsehen wollte, daß der ungetreue Gatte, dem sie die nähere Bekanntschaft mit der Hundepeitsche in Aussicht gestellt hatte, es vorziehen würde, aus der lebenslänglichen Ehehaft entlassen zu werden, hat dem Gericht die wahren Gründe der Scheidungslust ihres Lebensgefährten und Prozeßgegners enthüllt.