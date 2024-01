Heute vor 100 Jahren: Die Rückkehr zum Trinkgeld

Wir sind weit weniger ein Volk von Trinkgeldnehmern als ein Volk von Trinkgeldspendern.

Wie ist uns denn? Es muß doch eigentlich nicht allzu lange her sein, daß die Wogen der Antitrinkgeldbegeisterung hoch, höher, am höchsten gingen. In allen Tonarten wurde die Wiener Oeffentlichkeit gesinnungstüchtig darüber belehrt, daß Trinkgeldnehmen eine Würdelosigkeit sei. Trinkgelder im allgemeinen, Neujahrsgelder im besonderen. Mit einem geradezu hörbaren Ruck der Verachtung wendeten wir uns ab von der Postbüchelschmach der Vergangenheit. Und dann waren die Briefträger unterdessen Beamte geworden. Das Neujahrsgeld grenzte also beinahe an Beamtenbestechung.