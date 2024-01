Heute vor 100 Jahren: Die Silvesterfeier einer Einbrechergesellschaft

Eine Silvesterfeier wurde in einer für die an der Feier Beteiligten unliebsamen Weise unterbrochen.

Neue Freie Presse am 12. Jänner 1924, Abendblatt

Aus Berlin wird uns gemeldet: Die Berliner Kriminalpolizei hat eine Bande von Gentlemen-Einbrechern verhaftet. Am Silvesterabend fand sich in einem vornehmen Restaurant auf dem Kaiserdamm in Wilmersdorf an einem vorher bestellten Tisch eine Gesellschaft von sieben jungen Herren und acht Damen ein. Die Herren sowohl wie die Damen waren sehr elegant gekleidet. Man ließ Champagner kommen und begann die Silvesterfeier. Diese wurde aber in einer für die an der Feier Beteiligten unliebsamen Weise dadurch unterbrochen, daß zwei Herren sich dem Tische näherten und die Gesellschaft zum Mitkommen aufforderten. Dies geschah in so unauffälliger Art, daß die übrigen Gäste des Lokals nicht merkten. Die Zeche wurde bezahlt und man brach gemeinsam auf.