Heute vor 100 Jahren: Scheibe ersetzt Ball im Eishockeysport

Vor zwei Jahren entschloss sich der Wiener Eislaufverein als erster in Österreich, das kanadische Spiel mit der Scheibe einzuführen.

Neue Freie Presse am 14. April 1924

Bis zum Jahre 1922 war in Oesterreich nur das Eishockeyspiel mit dem Ball (Bandy) bekannt, in welchem Wiener Mannschaften eine hohe Kampfstärke erreichten. Vor zwei Jahren entschloß sich der Wiener Eislaufverein als erster, das kanadische Spiel mit der Scheibe einzuführen und stieß damit auf den lebhaften Widerstand der übrigen Vereine. Doch unbeirrt verfolgte der führende Wiener Verein den als richtig erkannten Weg, und heute ist das Scheibenspiel bei allen Vereinen heimisch und das Ballspiel vollkommen erledigt.

Diese Entwicklung vollzog sich unter dem Drucke der äußeren Notwendigkeit, da in Amerika, England und am Kontinent nur mehr kanadisch gespielt wurde. Einzig die Nordstaaten mit ihren großen Natureisplätzen hängen noch am Ballspiel - und die beiden Städte Leipzig und Budapest. Während die Nordländer in ihrem Klima die Begründung finden und dabei aber auch das Scheibenspiel nicht vernachlässigen, ist es bei Leipzig und Budapest hauptsächlich das Beharrungsvermögen der alten, gut eingespielten Mannschaften, welche den Uebergang zum kanadischen Spiel verhindern. Den Schaden tragen sie freilich selbst, denn die Isolierung bringt ein Verdorren des Sports mit sich.