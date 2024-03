Heute vor 90 Jahren: Fallschirmabsprung eines Fliegers auf eine Eiche

Zu einem aufregenden Zwischenfall kam es bei einem Probeflug.

Neue Freie Presse am 9. März 1934

Der „Times“ - „Neue Freie Presse“-Dienst meldet aus Southampton: Zu einem aufregenden Zwischenfall kam es kürzlich bei einem Probeflug. Zwei Aviatiker befanden sich auf einem Flug von der Hauptfliegerschule in Witterung zu dem Flughafen in Old Sarum. Im Süden von Hampshire verirrte sich das Flugzeug im Nebel, und der Benzinvorrat ging rasch zu Ende. Der Pilot war der bekannte Fliegeroffizier Edwards, der sich in Begleitung des Pilotsergeanten Jobbins befand. Als eine Notlandung unvermeidlich wurde, sprang Jobbins aus beträchtlicher Höhe mit einem Fallschirm ab, um die Maschine zu entlasten.