Samsungs Vision für ein smartes Zuhause

Die IFA ist zurück und mit ihr auch zahlreiche Hersteller. Samsung macht am Donnerstag den Anfang und zeigt, worauf auch andere Hersteller heuer setzen: das vernetzte, effiziente Zuhause, das den Kundinnen und Kunden hilft, Geld zu sparen.

2021 noch hybrid, versuchen GfU und Messe Berlin den Geist der Technikmesse wiederzubeleben, wenn auch Pandemie-bedingt unter erschwerten Bedingungen. Hersteller wie Philips und Lenovo sind gar nicht erst in einer der 27 Hallen vertreten, einige chinesische Firmen konnten aufgrund der anhaltenden Reisebeschränkungen nicht kommen. Doch nicht nur das Coronavirus wird zur Herausforderung, der Ukraine-Krieg, die stark steigende Inflation und die anhaltenden Lieferschwierigkeiten dämpfen die Prognosen für den Consumer-Markt. Damit ändert sich auch die heurige Ausrichtung der Traditionsmesse in Berlin.

Smart Home, intelligente Heimgeräte und Energieeffizienz stehen damit nicht nur bei Samsung ganz hoch im Kurs. Das große Portfolio, das von Smartphones hin zu Kühlschränken bis zu Staubsaugern reicht, wird auf eine smarte Zukunft vorbereitet. Wie Samsung auf der IFA ankündigt, soll jedes Wlan-Gerät des Unternehmens bis 2023 in die SmartThings-Plattform integriert werden, um diese auf „intelligente Weise miteinander zu verbinden“.

„Dank unserer neuesten Innovationen ermöglicht Samsung offenere, besser vernetzte und intelligentere Erlebnisse für alle“, sagt Benjamin Braun, Chief Marketing Officer bei Samsung Europe. Dazu zählt auch eine neue Funktion in SmartThings: unter dem Punkt Energy wird der Verbrauch in Echtzeit überwacht und ein Muster erstellt, das den Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit bietet, ihren Verbrauch einschätzen zu können und dementsprechend Maßnahmen zu setzen, um diesen zu senken.

Samsung kündigt an, dass bis 2023 alle WiFi-Geräte des Herstellers über diesen Dienst verfügen werden: „Darüber hinaus wird Samsung für alle seine Haushaltsgeräte eine zusätzliche Energieeinsparung von zehn Prozent über den höchsten Energiesparstandard A+++ hinaus erreichen.“

Im Bereich der Weißware (Waschmaschinen, Trockner, etc…) setzt Samsung auf eine Waschmaschine mit Künstlicher Intelligenz, die Bespoke AI mit „Ecobubbles“, einer Funktion, die Waschmittel in Bläschen umwandelt, sodass es schnell von der Wäsche aufgenommen wird. Dadurch soll der Energieverbrauch um bis zu 70 Prozent gesenkt werden können.

Zudem verspricht Samsung auf den in den Bespoke Waschmaschinen und Trocknern verbauten Invertermotoren eine Garantie von 20 Jahren.



Fernbedienung mit Solarpanel

Knopfbatterien, Triple- oder Doppel-A-Batterien: wenn es an der Zeit ist, sie zu wechseln, fehlen meist jene, welche gerade benötigt werden. Während Apple bei seiner TV Box auf einen Lithium-Akku setzt, verbaut Samsung in seinen neuen Fernseher-Fernbedienungen ein kleines Solarpanel und macht damit einen Batteriewechsel unnötig. Insgesamt sollen damit in den nächsten fünf Jahren 200 Millionen Batterien eingespart werden können. der eigenen Produkte um seine SmartThings-Plattform, um diese auf „intelligente Weise miteinander zu verbinden“.

