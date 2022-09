Einkochen und Einheizen: Die ersten Herbstnächte

Der Winter kommt und es wird kälter. Die ersten Herbstnächte kündigen das bereits an. Es könnte ungemütlich werden.

Der Herbst ist da, und erste Nachttemperaturen von unter zehn Grad geben einen Vorgeschmack auf den bevorstehenden Winter.

Es wird sehr kalt werden, für viele, da können die offiziellen Stimmen daherflöten, was sie wollen. Vor Kurzem hätte man in solchen Momenten ohne Zaudern die Heizung angeworfen, was man nun, wenn man bereits die neuen Tarife zu spüren bekam, nicht einmal mehr zähneknirschend in Erwägung zieht. Nicht, weil man geizig wäre, sondern weil man es sich ganz einfach nicht leisten kann. Oh, schöne Zeit! Wo voller Geigen der Himmel hing. Doch man kann selbst diesem Fiasko doch auch Positives abgewinnen.