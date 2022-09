(c) Die Presse (Clemens Fabry)

Manch unkonventionelle Farbkombination wirkt erstaunlich erfreulich in der entsprechenden Vase.

Es gibt Menschen, die haben immer, egal zu welcher Jahreszeit, Blumen in Vasen. Einzelne Blüten in Flaschen, großzügige Bouquets, selbst gepflückte Wiesenblumensträuße, opulente Orchideengebinde in entsprechend eleganten Kelchen.