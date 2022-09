Schach-Coup: Weltmeister Magnus Carlsen spielt im Zillertal

AFP via Getty Images

Schach-Superstar Magnus Carlsen und Ex-Weltmeister Viswanathan Anand verwandeln das Turnier Anfang Oktober in Mayrhofen in ein Champions-League-Event. Dann steht das Zillertal im Rampenlicht, Österreichs Großmeister Markus Ragger spielt mit - und erklärt, warum Spieler dann wie am Airport kontrolliert werden.

Stell dir vor: Lionel Messi kommt nach Österreich – und fast keiner weiß es. Der Vergleich hinkt zwar für Österreichs Großmeister Markus Ragger, es ist trotzdem märchenhaft: ab 2. Oktober spielen Schach-Superstar Magnus Carlsen und Ex-Weltmeister Viswanathan Anand tatsächlich in Mayrhofen.

Im Zillertal steigt der höchste Europacup für Schachklubs, seine 37. Auflage führt Superstar Carlsen mit seinen norwegischen Verein Offerspill Chess Club nach Tirol. Sie hätten schon 2020 kommen sollen, zum 100-Jahr-Jubiläum des Verbandes. Da war jedoch das Coronavirus am Zug.