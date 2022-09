Fed-Chefin: Höhepunkt der Inflation womöglich schon erreicht

Die Preissteigerungsrate lag in den USA zuletzt bei 8,3 Prozent.

Die auf ein 40-Jahreshoch gekletterte Inflation in den USA hat aus Sicht der Chefin der US-Notenbank-Niederlassung von Boston, Susan Collins, möglicherweise ihren Höchststand erreicht. "Ich denke, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die Inflation kurz vor ihrem Höhepunkt steht und vielleicht bereits ihren Höhepunkt erreicht hat", sagte sie am Montag nach einer Rede vor einer örtlichen Handelskammer in Boston.

Einige der Herausforderungen im Zusammenhang mit Lieferengpässen ebbten ab. "Ich hoffe, das hält an", sagte sie.

Die Preissteigerungsrate lag in den USA zuletzt bei 8,3 Prozent. Die Federal Reserve peilt eine Jahresteuerung von 2,0 Prozent als Idealwert für die Konjunktur an. Wegen der hohen Inflation treibt Fed den Leitzins im Eiltempo nach oben. Vor wenigen Tagen erhöhte sie ihn zum dritten Mal in Folge ungewöhnlich kräftig um einen Dreiviertel-Prozentpunkt auf die neue Spanne von 3,00 bis 3,25 Prozent. An den Börsen wird bereits auf einen weiteren Mega-Zinsschritt im November spekuliert.

(APA/Reuters)