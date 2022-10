Garantiert nachhaltige Investments

Die Turbulenzen an den Börsen nehmen zu. Wer dabei auf langfristige Trends, etwa nachhaltige Themen, setzen möchte, kann dies mit kapitalgarantierten Zertifikaten tun.

Wien. Bei den Kursverlusten an den Börsen gibt es derzeit kaum ein Halten. Der Grund für die Rücksetzer liegt freilich in der anhaltenden Zinswende. Allein in den USA hob die Notenbank bei der Sitzung im September die Zinsen um 0,75 Prozentpunkte an. Der Leitzins liegt nun in einer Spanne von drei bis 3,25 Prozent.



Tilmann Galler, globaler Marktstratege bei JP Morgan Asset Management, verweist auch auf die angepasste Zinsprognose der Fed. „Im Median erwarten die Mitglieder des Offenmarktausschusses nun ein Zinsniveau von 4,375 Prozent bis Jahresende.“ Zudem beinhalteten die Prognosen ein Zinsniveau von über 4,5 Prozent im kommenden Jahr. „Dies unterstreicht die Bereitschaft der Fed, eine gewisse Konjunkturschwäche zu tolerieren, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen.“