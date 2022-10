Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Musk will Twitter nun doch kaufen: Es ist eine spektakuläre Wende. US-Milliardär Elon Musk will Twitter doch kaufen - zum ursprünglich vereinbarten Kaufpreis von 54,20 US-Dollar je Aktie. Twitter bestätigt. Man wolle „diese Transaktion abschließen“. Mehr dazu

Österreicher sollen Iran verlassen: Die Kommunikationsdienste funktionieren im Iran nur eingeschränkt, da das Regime so Protestaktionen verhindern will. Österreicher sollen sich an den Bereitschaftsdienst des Außenministeriums wenden. Mehr dazu

Niemann soll bei über 100 Schach-Partien betrogen haben: Einem Untersuchungsbericht des Online-Portals chess.com zufolge hat der zuletzt von Weltmeister Magnus Carlsen attackierte US-Jungstar Hans Niemann etliche Partien manipuliert. Mehr dazu

Heißes Eisen Abfangjäger: Die Anschaffung von Militärfliegern hat schon immer für Turbulenzen gesorgt. Entsprechend gering ist die Bereitschaft von Verteidigungsministern, dieses heiße Eisen anzugreifen, schreibt Martin Fritzl in seiner Morgenglosse. Mehr dazu

Heute vor 90 Jahren schrieb die "Neue Freie Presse" über die politische Schulung der Frau. Die Zahl der politisch gebildeten Frauen nehme zu - auch dank neuer Diskussionsmöglicheiten, stand damals zu lesen. Mehr dazu