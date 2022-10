Die Prognosen für den Ölpreis sind horrend - gut für diese drei Aktien

Zwar droht eine Rezession. Aber wichtige Ölförderländer und der Westen selbst sorgen dafür, dass der Preis hoch bleiben wird. Der gute Lauf bei Ölaktien dürfte also anhalten, meint eine Investmentbank - und nennt drei mit besonders großem Kurspotenzial.

Es mag vielen absurd erscheinen, aber es ist derzeit einmal so: Je weniger wir Gas und Öl in Russland kaufen, umso mehr verdient das Land damit, weil die höheren Preise das kompensieren. Würden wir viel kaufen und es zudem gelingen, dass andere Lieferländer den Markt mit diesen Rohstoffen fluten, würden wir dem Kreml mehr schaden. Nicht zufällig hat Patrick Pouyanné, Chef des französischen Öl- und Gaskonzerns TotalEnergies am Mittwoch darauf hingewiesen, dass ein Preisdeckel für russisches Öl „eine schlechte Idee ist, weil es ein Weg ist, Wladimir Putin die leadership zurückzugeben. Ich würde das niemals tun“.

Die EU tut das mit dem Preisdeckel jetzt sehr wohl, im Dezember soll er starten, gleich wie das Einfuhrverbot über den Seeweg. Putin hatte angekündigt, im Falle eines Preisdeckels kein Öl mehr zu liefern. Schätzungen zufolge könnte Russland, drittgrößter Öl-Produzent, die Förderung um 1,2 bis drei Mio. Barrel pro Tag – also fast bis zu einem Drittel – kürzen. Laut Pouyanné dürfte der Ölpreis künftig statt 95 Dollar je Barrel 150 Dollar betragen.

Gestiegen ist er diese Woche ohnehin – um acht Prozent auf über 94 Dollar. Und zwar weil Saudi-Arabien und die anderen Ölförderstaaten innerhalb der Allianz Opec+ nicht tun, wie die USA wollen, und daher beschlossen haben, die Ölförderung um zwei Mio. Barrel pro Tag zu drosseln – ein neuer Preistreiber. So viel zu Wunsch und Wirklichkeit.

Für die Ölkonzerne könnte dies besser kaum sein.