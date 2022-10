Auf Europas Schicksalsinsel in der Ostsee

Drucken

Hauptbild • 2016 kehrten Soldaten auf Gotland zurück und patrouillierten wie hier auch vor einem ikonischen Motiv: der mittelalterlichen Stadtmauer der Hafenstadt Visby. • Sören Andersson / TT News Agency

Im schwedischen Gotland wähnten sie das Ende der Geschichte. Die Heimat von Pippi Langstrumpf wurde demilitarisiert. Aber mit Putins Gewalt gegen die Ukraine kehrten die Soldaten auf die Ostseeinsel zurück – und die Sorgen. Denn diese Insel ist strategisch wichtig. Wer sie beherrscht, kontrolliert die Ostsee.

Gotland ist eine Schönheit. Und deshalb ankern an diesem Vormittag zwei monströse Kreuzfahrtschiffe vor Visby, dem Hauptort der Insel. Passagiere strömen von den schwimmenden Städten durch Visbys Tore ins mittelalterliche Zentrum. Mit Laufschuhen an den Füßen, kleinen Rucksäcken auf den Schultern und Sonnenbrillen auf den Nasen flanieren sie durch die malerisch-engen Gassen.

Diese Insel ist auch ein Zentrum der Unbeschwertheit. Schafe grasen auf sattgrünen Wiesen. Im Herbst jagen Pilzliebhaber Trüffeln.Und manche Touristen wagen einen Abstecher ins Dorf Kneippbyn, wo sie vor einem Haus halten, das mit seiner rosa-gelb-grünen Holzfassade aus der Reihe tanzt und den Namen Villa Villakulla – Villa Kunterbunt – trägt.

Wer vor der TV-Heimat von Pippi Langstrumpf steht, käme nicht auf die Idee, dass diese schwedische Insel auch ein Schicksalsort im Fall eines Angriffs auf die Nato-Ostflanke wäre und dass an diesem Spätsommertag nur ein paar Fahrminuten entfernt scharf geschossen wird.

„Vorwärts!“, brüllt der Ausbilder. Zwei Männer in Tarnfleck kriechen über die Wiese. Der Wind bläst hart von vorn. Am Horizont erheben sich ein paar verstreute Kiefern. Dahinter spannt sich ein blaues Band. Es trägt den schwedischen Namen Östersjön. Es ist die Ostsee. Plötzlich schieben sich Attrappen ins Panorama. Gefechtslärm zerreißt die kurze Stille. Links und rechts knattern Maschinengewehre. Die Attrappen kippen um, eine nach der anderen. Später donnert es dumpf in der Nähe. „Carl Gustaf“ macht hier Krach – nicht der schwedische König, sondern die gleichnamige Panzerfaust.

Zeitenwende