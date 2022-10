EU einigt sich auf Sanktionen gegen den Iran

Die iranische Regierung geht mit großer Gewalt gegen Demonstrierende nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini vor. Die EU-Außenminister sollen die neuen Sanktionen am Montag beschließen.

Die EU-Länder haben sich nach Angaben von Diplomaten auf neue Sanktionen gegen den Iran wegen des gewaltsamen Vorgehens gegen Demonstranten nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini geeinigt. Wie am Mittwoch aus Diplomatenkreisen verlautete, sollen die EU-Außenminister die Sanktionen am Montag bei einem Treffen in Luxemburg offiziell beschließen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte zuvor gesagt, es sei "an der Zeit", Sanktionen gegen die Verantwortlichen "für die Unterdrückung von Frauen" im Iran zu verhängen. Bei den Protesten im Iran sind in den vergangenen Wochen nach Angaben von Menschenrechtsgruppen mindestens 201 Menschen getötet worden, darunter 23 Kinder. Die iranische Justiz hat gegen mehr als 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der massiven Proteste im Land Ermittlungsverfahren eingeleitet, wie "Mizan Online", die Website der iranischen Justiz, am Mittwoch mitteilte.

(APA)