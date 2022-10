Nepo-Baby - das neue Feindbild nach dem Boomer

Nach den Boomern trifft der Groll der heranwachsenden Gesellschaft nun wieder jüngere Menschen - die Nepo-Babys. Profiteure der Vetternwirtschaft, denen ihre Privilegien nur bedingt bewusst sind.

Der eine oder die andere erkennt das junge Mädchen, damals 14, am Bild vielleicht. Ihr Name ist Maude Apatow, mittlerweile erfolgreiche Schauspielerin, bekannt etwa als Lexi in der erfolgreichen Serie „Euphoria“. Sie ist die Tochter von Regisseur Judd Apatow und Schauspielerin Leslie Mann, schon früh durfte sie in den Filmen ihres Vaters mitspielen. Ein Paradebeispiel für ein sogenanntes Nepo-Baby. „Nepo“ kommt hierbei von Nepotismus, also Vetternwirtschaft.

Und genau über diesen zeigt sich die Generation Z auf TikTok und Twitter aktuell erzürnt. Wenngleich auch niemand der 24-Jährigen ihr Talent abspricht, so hätte sie wohl kaum ähnliche Karrierestufen erklommen, wären da nicht ihre Eltern - so der Tenor auf den sozialen Plattformen. Es geht also um durch Verwandtschaft begünstigte Kinder, den Nachwuchs Hollywoods. Das Phänomen selbst ist dabei nichts Neues (man denke etwa an Jamie Lee Curtis, Tochter zweier Schauspieler, Tony Curtis und Janet Leigh), wie immer ist aber die junge Generation besonders kreativ in Sachen Namensfindung. Als Hashtag schwirrt das Phänomen nun seit geraumer Zeit durch diverse Kanäle, zu sammelnde Namen gibt es genug.

Film und Laufsteg

Neben Apatow bleibt auch Maya Hawke nicht verschont, Tochter von Uma Thurman und Ethan Hawke und Star in „Stranger Things“, ebenso wenig wie Emma Roberts, Nichte von Julia Roberts; Billie Lourd, Tochter von Carrie Fisher und Lily-Rose Depp, Tochter von Johnny Depp und Vanessa Paradis. Als etwas ältere Nepo-Babys gelten Dakota Johnson, Tochter von Melanie Griffith, und Lily Collins, bekannt aus „Emily in Paris“ und Tochter von Phil Collins. Allesamt (mitunter) als Schauspielerinnen und Schauspieler im Filmgeschäft erfolgreich.

Phil Collins mit Tochter Lily Collins, Ethan Hawke mit Tochter Maya Hawke und Julia Roberts mit Nichte Emma Roberts. Getty Images





Aber nicht nur die Sprösslinge von Filmstars werden adressiert, auch jene von Modelikonen wird ein enormer Startvorteil zugeschrieben. Darunter etwa Kaia Gerber, Tochter von Cindy Crawford, oder Leni Klum, die erst unlängst zusammen mit ihrer Mutter Heidi Klum für die Unterwäschemarke Intimissimi vor der Kamera stand. Und solche, die den Berufen ihrer Eltern nicht nachgehen, wiewohl aber von deren Bekanntheit profitieren. Brooklyn Beckham etwa, der erst kürzlich im Rahmen eines TikTok-Kurzinterviews (aus der Serie „What Do You Do For A Living?“ von Daniel Mac) angab, seinen Lebensunterhalt als Koch zu verdienen. Als Rat gab er den Zusehenden noch mit „Folge deiner Leidenschaft und mach, was dich glücklich macht.“

Auf TikTok wurde der Sohn von Fußballlegende David Beckham und Designerin Victoria Beckham (auch ein ehemaliges „Spice Girl“) dafür verhöhnt. Dabei missbilligen junge Userinnen und User nicht den Karriereweg diverser Nepo-Babys an sich, auch wird den Nachwuchstalenten nicht ihr Können abgesprochen. Vielmehr werden Äußerungen wie diese, in denen der privilegierte Nachwuchs die harte Arbeit betont, die hinter all seinen Projekten stehe - nach dem allseits bekannten Motto „hard work pays off“ - beanstandet und parodiert. Ob ein Hashtag die Kulturtechnik der Vetternwirtschaft ins Wackeln bringt, gilt es zu bezweifeln, zumindest aber wird ein Bewusstsein dafür geschaffen - und Boomer können indessen einmal ordentlich durchschnaufen.