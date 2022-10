Autohersteller mit Plus

Dank starker Erholung in China und Europa verkauft der Volkswagen-Konzern mehr Autos.

Wolfsburg. Der Volkswagen-Konzern hat dank einer starken Erholung in China und in Europa auch im September wieder mehr Fahrzeuge abgesetzt. Im bisherigen Jahresverlauf bleiben die Auslieferungszahlen aber weiterhin schwach. Im abgelaufenen Monat fanden 755.800 Fahrzeuge den Weg zu den Kunden und damit 20,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der DAX-Konzern am Freitag in Wolfsburg mitteilte.

Im gesamten Zeitraum Jänner bis September kam VW damit auf gut sechs Mio. Fahrzeuge, um 12,9 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Bereits im Juli hatte sich abgezeichnet, dass die Autogruppe nach einem schwierigen ersten Halbjahr allmählich wieder aufholen kann. Vor allem das wichtige China-Geschäft stabilisierte sich zusehends, nachdem dort Corona-Lockdowns und das Logistikchaos in den Überseehäfen erhebliche Belastungen der Lieferketten verursacht hatten. Für September stand in der Volksrepublik einschließlich Hongkong wieder ein Plus von fast 34 Prozent in der Absatzstatistik. Auch in Westeuropa legten die Absatzzahlen um 20 Prozent zu. In Zentral- und Osteuropa ging die Zahl hingegen um gut 18 Prozent zurück. Seit Jahresbeginn liegt das Minus dort bei 38 Prozent.

Porsche macht Halbjahr wett

Der deutsche Autobauer Porsche hat mit einem starken Absatzplus im dritten Quartal den Rückgang der Verkaufszahlen im ersten Halbjahr ausgebügelt. Von Juli bis September verkaufte die seit Oktober börsenotierte VW-Tochter um fast ein Fünftel mehr Neuwagen als im Vorjahreszeitraum.

Von Jänner bis September kommt Porsche damit bei insgesamt 221.512 ausgelieferten Neuwagen auf ein Wachstum von zwei Prozent. Zum Halbjahr war der Absatz noch fünf Prozent hinter dem Vorjahr zurückgeblieben.

In den USA hatten zu Beginn des Jahres logistische Probleme zu Ausfällen geführt, was im dritten Quartal noch nicht ganz wieder aufgeholt werden konnte. So war Anfang des Jahres ein Tanker mit mehr als 1000 Porsche-Wagen an Bord im Atlantik nach einem Brand versunken. Porsches bisher einziges E-Automodell Taycan rollte in seinem zweiten Verkaufsjahr bisher rund 25.000-mal vom Band – ein Minus von zwölf Prozent. Das liege an fehlenden Bauteilen, der Auftragsbestand sei ungebrochen groß.

(APA)