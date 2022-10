„Der Würgeengel“: Buñuel im abgedrehten Spiegelkabinett

Am Freitag feierte Sebastian Baumgartens Adaption von Luis Buñuels surrealer Parabel im Volkstheater Premiere. Bildstark, aber ermüdend.

Vielleicht war es ja der grassierenden Angst vor Publikumsschwund geschuldet, dass die Besucher des Volkstheaters am Freitagabend quasi zwei Stücke zum Preis von einem serviert bekamen: Noch bevor sich der Vorhang hob, um das Bühnenbild von Sebastian Baumgartens freier Adaption von Luis Buñuels „Würgeengel“ zu offenbaren, hüpfte Claudio Gatzke forsch an die Rampe, um dort als Erzähler ein ganz anderes surrealistisches Buñuel-Drama einzuführen: Jene zehnseitige „Hamlet“-Persiflage, die der legendäre spanisch-mexikanische Kinoregisseur 1926 zusammen mit Pepín Bello verfasst hat – angeblich beim automatischen Schreiben in Madrider Cafés. Diese besteht über weite Strecken aus grobem Unfug, lose zusammengewürfelt aus x-beliebigen Shakespeare-Versatzstücken, die Darsteller wie Elias Eilinghoff und Lavinia Nowak mit Gusto und starkem körperkomischem Ausdruck zum Besten gaben – bisweilen in weißgelb gestreifter Sträflingskleidung.