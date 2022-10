Kann die US-Wahl die Börsen beflügeln?

Normalerweise legen die Aktienmärkte im Jahr nach den Kongresswahlen stets zu, unabhängig vom Ausgang. Wie sich Investoren vor der Abstimmung am 8. November positionieren können.

New York. „Politische Börsen haben kurze Beine“, lautet eine alte Börsenweisheit, und da ist etwas dran. Wichtige politische Ereignisse können die Aktienkurse zwar kurz- bis mittelfristig beeinflussen. Auf lange Sicht aber spielen Wahlergebnisse, politische Rücktritte und selbst Kriege kaum eine entscheidende Rolle für die Strategie von routinierten Anlegern.

Die beiden letzten Präsidentschaftswahlen in den USA haben das bestätigt. Im Vorfeld der Wahl 2016 warnten Analysten vor einem Gemetzel an der Wall Street im Fall eines Siegs von Donald Trump. Tatsächlich brachen die Kurse in der Wahlnacht ein. Ein paar Stunden später war der Spuk vorbei und die wichtigsten US-Indizes notierten wieder deutlich im Plus.