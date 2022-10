Percy Jackson: Der Kinder liebster Halbgott kehrt zurück

Rick Riordan setzt seine erfolgreichste Reihe fort: 14 Jahre nach dem Erscheinen des bisher letzten Bandes begegnet Percy dem Mundschenk des Zeus.

Rick Riordan ist ein besonders produktiver Autor. Und ein besonders erfolgreicher. An die Wirkung seiner ersten Buchreihe "Percy Jackson" reichte aber kein weiteres Projekt heran. Die Abenteuer des jungen Poseidon-Sohns im New York der Gegenwart wurden in 37 Sprachen übersetzt. Nach Harry Potter ist Percy Jackson der nächste große Kinderbuchheld – der übrigens noch keinen Nachfolger fand.

Während nun die Dreharbeiten für die lange erwartete Serie laufen (in Vancouver), hat Riordan nun mit einer Fortsetzung überrascht. "Percy Jackson and the Olympians: The Chalice of the Gods" soll am 23. September 2023 erscheinen, sagte der US-Autor am Mittwoch. Die Handlung ist hauptsächlich in New York City angesiedelt, wo sich bekanntermaßen der Olymp befindet, und wie üblich begegnet der Halbgott Percy in der und um die Stadt Göttern und Monstern. Allerdings auch solchen, die man bisher noch nicht kennengelernt hat, wie Riordan dem Branchenmagazin "Publishers Weekly“ sagte.

Nur ein Tag aus seinem Leben

Neben Percy sollen auch seine Freunde Annabeth Chase (Tochter der Athene und eines Wissenschaftlers) und Grover Underwood (ein Satyr, also von der Taille abwärts eine Ziege) wieder Teil der Geschichte sein. Sie müssen Ganymed, dem Mundschenk des Zeus, helfen, einen verschwundenen Kelch mit magischen Fähigkeiten zu finden. Erzählt wird "kein weltumspannendes Abenteuer, sondern nur ein Tag im Leben eines Halbgottes", wie Riordan sagte. Percy muss dabei nicht die Welt retten, sondern sich fürs College vorbereiten.

14 Jahre sind vergangen, seit der bisher letzte Bande der Reihe erschien - eine der wenigen, die Mädchen und Burschen gleichermaßen ansprechen. Der Autor nahm darin Elemente aus der griechischen und römischen Mythologie auf und verwob sie humorvoll mit einer spannenden Rahmenhandlung.

Der ehemaligen Mittelschullehrer Riordan schrieb noch weitere Reihen, in denen Percy teils vorkam, aber neuen Helden Platz machte: "Helden des Olymp", "Die Abenteuer des Apollo", die "Kane-Chroniken" und "Magnus Chase". Erst im Mai dieses Jahres erschien das Jugendbuch "Tochter der Tiefe“, eine Hommage an Jules Vernes "20.000 Meilen unter dem Meer“. Leider eine allzu technische Ezählung über das Vermächtnis von Kapitän Nemo.

Warum also jetzt die Fortsetzung? Tatsächlich wegen der Serie, deren Produktion mittlerweile angelaufen ist. Riordan hatte im Vorfeld überlegt, "den Deal zu versüßen", wie er sagte. Und zwar "indem ich den Lesern etwas gebe, was sie sich seit zehn Jahren wünschen, einen klassischen Percy Jackson-Roman". Ein Termin für die deutschsprachige Veröffentlichung war zunächst nicht bekannt.