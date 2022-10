Wie man eine Pipeline in die Luft jagt

Klimaaktivisten kleben sich auf Straßen, beschütten Gemälde, demolieren Autos und rufen zur Sabotage fossiler Infrastruktur auf. So zerstört sich die Klimabewegung selbst.

Keine Sorge, der Titel ist nur dazu da, um Ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Sie erfahren weder etwas über das Leck in der Nord-Stream-Pipeline, noch darüber, wie Sie Öl- und Gasleitungen zerstören können. Im besten Fall vielleicht, warum einige Leute das wollen. Aber Aufmerksamkeit ist nun einmal die halbe Miete. Das haben sich wohl auch die beiden Klimaktivistinnen gedacht, die kürzlich in die National Gallery in London marschiert sind und zwei Dosen Heinz Tomatensuppe auf Van Goghs „Sonnenblumen“ geschüttet haben. Noch einmal Entwarnung: Das 84 Millionen Euro teure Gemälde war hinter Glas und wurde nicht beschädigt. Die Mitglieder von „Just Stop Oil“ konnten die Minute medialen Rummels nutzen und fragten: „Was ist mehr wert, Kunst oder Leben?“