Boris Johnsons schwerer Rucksack

Der Ex-Premier sondiert seine Comeback-Chancen. Doch auch Rishi Sunak hat sich wieder in Stellung gebracht.

London. Samstagmorgen landete Boris Johnson mit einer British-Airways-Maschine auf dem Londoner Flughafen Gatwick. Er hatte seinen Urlaub in der Karibik abgebrochen, um dort zu sein, wo das Schicksal der konservativen Tories entschieden wird. Und vor allem, um seine eigenen Chancen zu sondieren, noch einmal britischer Premierminister zu werden.

Johnson trug wie immer einen Rucksack, winkte den Schaulustigen zu und verschwand in Richtung Londoner Innenstadt. Noch hatte er am Samstag seine Kandidatur für die Nachfolge von Liz Truss nicht entschieden, aber es war ein offenes Geheimnis, dass er sie ernsthaft erwog. Freilich: Leicht würde es für den ehemaligen Journalisten und Londoner Bürgermeister nicht, seine Parteikollegen noch einmal zu überzeugen. Zu tief sitzt der Ärger über seine Eskapaden, seine Skandale und seine Versuche, die Verantwortung für eigene Fehler anderen in die Schuhe zu schieben. William Hague, der ehemalige Tory-Chef, sagte, eine Rückkehr Johnsons sei wohl die schlechteste Idee, die er in einem halben Jahrhundert als Parteimitglied der Tories gehört habe.