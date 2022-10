Kultur muss brennen in Canettis Kopf-Welt

Paulus Hochgatterer hat den Roman „Die Blendung“ dramatisiert, Nikolaus Habjan hat das Stück inszeniert. Mit sechs Darstellern in einem Dutzend Rollen gelingt eine furiose Aufführung mit lässlichen Sünden.

Zur hohen Kunst des Theaters zählt die freche kulturelle Aneignung, die dann auf der Bühne wie mühelos erscheint. Zum Beispiel, wenn der Sinologe Peter Kien auftritt, der in den Irrsinn getriebene Protagonist in Elias Canettis 1931 vollendetem Monsterroman „Die Blendung“. Er hat die typische schiefe Haltung eines Dauerlesers und die Reserviertheit eines Gelehrten, der nur dann rabiat wird, wenn es um seine geliebten Bücher geht. Keine Sekunde denkt man bei der Aufführung im Landestheater Niederösterreich daran, dass hinter diesem blassen Typ im Tweedanzug die deutsche Schauspielerin Bettina Kerl steckt.



Brille und Perückenmähne lassen an Literaturnobelpreisträger Canetti denken, diesen Weltbürger einer jüdischen Familie aus der Habsburger-Monarchie. Er wurde im heutigen Bulgarien geboren, wuchs in Zürich und Wien (wo er seinen Roman publizierte) auf. Schließlich war er für Jahrzehnte in London im Exil. Kerl aber ist in jeder Phase ihres Spiels vor allem ein versponnener Herr mittleren Alters namens Kien.