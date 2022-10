Die Einkaufsstraße als Lebensraum

Das Einkaufen verändert sich – und damit auch die Einkaufsstraßen. Womit sie punkten sollen: mit dem Wohlfühlfaktor.

Die ersten 90 Bäume sind mittlerweile festgewachsen, auf den bis zu sechs Meter breiten Gehsteigen spazieren Familien mit Kinderwagen nebeneinander her – und auf den neuen Bänken wird gegessen, was die umliegenden Kebablokale so grillen.



Seit der erste Abschnitt der Thaliastraße in Wien Ottakring zum Klimaboulevard umgestaltet wurde, ist es hier gemächlicher geworden. Die Geschäfte sind freilich immer noch dieselben: Ramschläden, Billigmode, Kebabs und Handyshops dominieren, zudem gibt es Friseure und Drogerien – und wenn sich etwas tut, dann bei den Supermärkten: etwa mit der neuen Billa-Filiale, die mit Dezember an der Ecke gegenüber dem Brunnenmarkt eröffnen wird. Im Geschäftsmix hat sich die Umgestaltung sonst noch nicht niedergeschlagen.