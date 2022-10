Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

"Schmutzige Bombe"? IAEA inspiziert zwie ukrainische Anlagen: Die IAEA bereitet sich darauf vor, in den kommenden Tagen Inspektoren zu zwei ukrainischen Standorten zu entsenden. Das teilte die Internationale Atomenergie-Organisation am Montagabend mit. Die IAEA sei sich der Erklärungen bewusst, die die Russische Föderation am Sonntag über angebliche Aktivitäten an zwei Nuklearstandorten in der Ukraine abgegeben habe. Moskau will die Vorwürfe zur "schmutzigen Bombe" vor den UN-Sicherheitsrat bringen. Die IAEA fügte allerdings hinzu, dass beide Standorte bereits Gegenstand von Inspektionen waren und einer vor einem Monat inspiziert wurde. Mehr dazu

Suche nach Privatjet von McFit-Gründer: Nach dem Absturz des Privatflugzeugs des deutschen Unternehmers Rainer Schaller vor der Küste von Costa Rica haben die Einsatzkräfte ihre Suche ausgeweitet. In Absprache mit den Behörden des Nachbarlandes sei aus der Luft auch in den panamaischen Gewässern nach Wrackteilen gesucht worden, sagte der Direktor der costa-ricanischen Küstenwache, Martín Arias, am Montag. Mehr dazu

Sunak wird britischer Premier: Das Vereinigte Königreich bekommt am Dienstag seinen dritten Premierminister in wenigen Monaten. Ex-Finanzminister Rishi Sunak soll am späten Vormittag von König Charles III. formell mit der Regierungsbildung betraut werden, wie Downing Street am Montagabend mitteilte. Mehr dazu

Partielle Sonnenfinsternis: Ab 11:15 Uhr gilt es, in den Himmel zu blicken. Im Osten können Wolkenreste das Himmelsschauspiel etwas trüben. Im Rest Österreichs sollten mögliche Wolken und Nebelfelder bis zur Mittagszeit abgezogen sein. Mehr dazu

Die zerstörerische Lust an der Eskalation: Nein es wird noch nicht gestreikt. Die dritte Verhandlungsrunde bei den Metallern ging zwar Montagabend ergebnislos zu Ende, doch noch ist alles im Lot, schreibt Gerhard Hofer in seiner Morgenglosse. Mehr dazu

Heute vor 90 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ über ein Telefon-Techtelmechtel. Mehr dazu