Der Russe als beißender Hund: Oleg Kuliks Frühwerk in Wien

Wien findet immer stärker in seine historische Rolle als Treffpunkt von Ost und West hinein: In der Kunst wird das verstärkt sichtbar.

Ein nackter Mann, er läuft auf allen Vieren am Boden herum, er hebt das Bein, er knurrt, dann beißt er – die eleganten Gäste des Eröffnungs-Dinners eines Museums. Anfangs können die es gar nicht fassen, aber die Bedrohung ist echt, die Lage eskaliert, die Leute springen auf die Tische, Sessel fallen um. Der Hundemensch wird abgeführt.



Falls Sie 2017 die Kunstszenen-Persiflage „The Square“ gesehen und gelacht haben – diese Filmszene war keine Fiktion. Der Moskauer Performance-Künstler Oleg Kulik ist für derlei anarchische Auftritte in der zweiten Hälfte der Neunzigerjahre berühmt. Mehrmals wurde er dafür verhaftet. Seine Aktionen kritisierten russische Selbstbilder wie die von Naturverbundenheit oder idealisiertem Primitivismus. In einer alten Fotoserie, „Deep into Russia“, sah man ihn etwa auch mit nacktem Oberkörper auf einer Weide, den Kopf im Hintern einer Kuh steckend.