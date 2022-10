Israels rechter Scharfmacher will in die Regierung

Itamar Ben-Gvir auf Wahlkampftour am Mahane-Yehuda-Markt in Jerusalem. Der rechtsextreme Politiker könnte nun erstmals in eine Regierung kommen.

Israel wählt am Dienstag ein Parlament – zum fünften Mal in dreieinhalb Jahren. Der rechtsradikale Politiker Itamar Ben-Gvir könnte sich zum ersten Mal in einer Regierung wiederfinden. Im Wahlkampf taucht er an sozialen Brennpunkten auf und gießt weiter Öl ins Feuer.

Ein dunkelhäutiger Bub fährt auf seinem Fahrrad durch den Shapira-Park im Süden Tel Avivs. Vielleicht kann er kein Hebräisch lesen, vielleicht hat er die Schilder auch einfach übersehen, die rechte Aktivisten am Parkeingang aufgestellt haben: „Front zur Befreiung Süd-Tel-Avivs“, steht da und: „Wir stimmen für Abschiebung“. Gemeint ist die Abschiebung afrikanischstämmiger Flüchtlinge und Migranten, Menschen wie der Bub auf dem Rad.

Es ist ein sonniger Oktober-Nachmittag. Auf beiden Seiten des Wegs, der durch den kleinen Park führt, haben sich Dutzende Demonstranten aufgebaut. „Rassisten, geht nach Hause!“, brüllen die Menschen auf der einen Seite. Viele junge Leute sind dabei, die meisten von ihnen tragen grüne Shirts mit dem Logo der linken Meretz-Partei. Auf der anderen Seite stehen vor allem Männer mit Kippas, aber auch ein paar Frauen, die ihr Haar unter Tüchern verbergen, wie es unter strenggläubigen Jüdinnen nach der Hochzeit Sitte ist. Ein etwa dreijähriger Bub trägt ein Shirt mit der Aufschrift: „Wir teilen das Land nicht“ – eine Absage an eine Zwei-Staaten-Lösung mit den Palästinensern. „Verräter!“, rufen einige Männer den linken Demonstranten zu, und: „Es ist Zeit für Ben-Gvir!“

Wahlkampf an Brennpunkten

Der rechtsradikale Politiker Itamar Ben-Gvir ist der Star der Veranstaltung oder das Schreckgespenst, je nachdem, auf welcher Seite des Wegs man sich umhört. Tel Aviv, Bastion von Israels linksintellektueller Elite, ist ein eher ungewöhnlicher Ort für den Politiker, der seine Anhänger vorwiegend aus dem religiösen und nationalistischen Spektrum rekrutiert. Doch hier, im ärmeren und vernachlässigten Süden der Stadt, erwartet ihn ein dankbares Publikum. Um die 30.000 Flüchtlinge und Migranten, etwa aus Eritrea oder dem Sudan, leben hier – überwiegend junge Männer. Israel erteilt nur in seltensten Fällen Asyl, weist aber auch kaum abgelehnte Bewerber aus. In der Folge leben die meisten von ihnen in ärmlichen Verhältnissen und arbeiten ohne Genehmigung. Manche der langjährigen Einwohner in den Vierteln fühlen sich vom Staat alleingelassen.

An sozialen und politischen Brennpunkten aufzutauchen und verbal Öl ins Feuer zu gießen, gehört zu Itamar Ben-Gvirs Methode. Und er hat Erfolg damit – und könnte sich nach der Wahl am 1. November zum ersten Mal in einer Regierung wiederfinden.